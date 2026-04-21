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21 abr 2026 Actualizado 23:24

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Orden Público

Ejército desmanteló un laboratorio de cocaína avaluado en 5.000 millones de pesos

Los estupefacientes eran sacados del departamento de Nariño hacia Ecuador, para enviarlos por mar hacia Centroamérica, México y Estados Unidos.

Ejército desmanteló un laboratorio de cocaína avaluado en 5.000 millones de pesos.(Foto: cortesía Ejército Nacional)

Ejército desmanteló un laboratorio de cocaína avaluado en 5.000 millones de pesos. (Foto: cortesía Ejército Nacional)

Ejército desmanteló un laboratorio de cocaína avaluado en 5.000 millones de pesos.(Foto: cortesía Ejército Nacional)

Sara Carolina Rojas Bueno

El Ejército Nacional desmanteló un laboratorio de producción de droga perteneciente al grupo Comandos de Frontera en Nariño. La operación se realizó en la vereda Santa Brigada, municipio de Córdoba, en el lugar, se encontró:

  • Una tonelada de cocaína lista para ser enviada a Centro y Norte América
  • 1.035 galones de insumos químicos líquidos
  • Maquinaria industrial
  • Marquillas (stickers) para identificar los cargamentos.

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El laboratorio tenía capacidad para producir hasta dos toneladas de droga mensuales. Según las autoridades el grupo armado no trabajaba solo, tenían alianzas con cárteles de México y redes de distribución en Europa.

Según las autoridades los estupefacientes eran sacados desde el departamento de Nariño hacia Esmeraldas, Ecuador, allí, los escondían en contenedores de carga para enviarlos por mar hacia Centroamérica, México y Estados Unidos.

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Con esta operación, el Ejército logró una afectación económica de más de 5.000 millones de pesos y frenó la comercialización de un millón de dosis de cocaína.

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