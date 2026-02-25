Policía logró la captura de un ciudadano ruso buscado por EE.UU por delitos de terrorismo

La Policía Nacional a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, logró la captura del ciudadano ruso Alimov Denis, en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, en cumplimiento de una Circular Roja emitida por las autoridades judiciales de los Estados Unidos.

De acuerdo con la investigación adelantada por autoridades norteamericanas, entre octubre del 2024 y marzo del 2025 Alimov habría participado en una conspiración para asesinar o secuestrar dos personas en Europa y habría financiado un plan con aproximadamente 60.000 dólares comprometiéndose a pagar hasta 1.5 millones de dólares por cada objetivo.

Además de presuntamente suministrar información, como direcciones IP y números telefónicos, para facilitar la ejecución de la acción criminal.

Este hombre es requerido por los delitos de conspiración para cometer homicidio y secuestro en país extranjero, conspiración para proporcionar apoyo material a terroristas, provisión y tentativa de provisión de apoyo material a terroristas, conspiración para financiar el terrorismo y financiación de terrorismo.

La localización y aseguramiento de Alimov se dio debido a información que tenían los investigadores policiales, sobre una posible llegada de este individuo a Bogotá, que fue recibida a través del sistema seguro de comunicaciones policiales I-24/7 de INTERPOL, esto permitió activar los protocolos de cooperación internacional, una vez obtenida la alerta se activaron los mecanismos de verificación migratoria, OCN Interpol de Bogotá informó a las autoridades de Migración Colombia, lo que permitió el despliegue de investigadores especializados en el Aeropuerto, asimismo, se implementaron controles estratégicos teniendo en cuenta que el hombre podría presentarse con el pasaporte original o con otras identidades y nombres, con el fin de evadir los controles. Gracias a estos controles se logró la ubicación y retención al momento de arribo al país

El ciudadano ruso fue dejado a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, mientras se adelantan los trámites legales correspondientes para su extradición.