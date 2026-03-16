Cayó ‘El Carlitos’ por presunto homicidio de un venezolano en Cartagena

Gracias a las actividades de control desplegadas por la Policía Nacional de Colombia, en Cartagena, se captura a un sujeto por el presunto delito de homicidio.

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La oportuna reacción policial, facilitó la captura de ‘El Carlitos’, de 32 años, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el presunto delito de homicidio, a la espera de las audiencias ante un juez de control de garantías.

El martes 10 de marzo de 2026, siendo aproximadamente las 04:50 de la tarde, en el pie del cerro, sector Las Palmas con avenida de El Lago, se registró un hecho de intolerancia, donde de acuerdo a las verificaciones realizadas, el hoy capturado, presuntamente, participó en el homicidio de Ender Eduardo Mota Ojeda, de 27 años, natural de Venezuela. La víctima, recibió herida con arma cortopunzante en el tórax, donde minutos después se produce su deceso.

Al occiso le registran anotaciones judiciales, cuatro (04) por el delito de trafico, fabricacion o porte de estupefacientes del año 2025 y dos (02) del 2026 por el mismo delito.

Al capturado le registran dos anotaciones judiciales, daño en bien ajeno del año 2023 y homicidio 2026.

En desarrollo de las labores de verificación, las patrullas de vigilancia encontraron el arma empleada en el homicidio, abandonada en inmediaciones del lugar de los hechos.

Por su parte, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, destacó la importancia de estos operativos para seguir salvando vidas y disminuyendo los índices de la criminalidad en la ciudad, especialmente en materia de homicidios, logrando la captura de 24 presuntos homicidas.

“En el marco del ‘Plan Cazador’, continuamos nuestra ofensiva contra los delitos de alto impacto en Cartagena, a través del trabajo articulado entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la oportunidad colaboración de la comunidad nos permite seguir entregando muy importantes resultados para garantizar la seguridad y convivencia de los cartageneros y sus visitantes”, aseguró.