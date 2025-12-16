Desarticulan red dedicada al hurto y comercialización ilegal de autopartes en Bogotá

La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, ejecutó la Operación “San Antonio”, que incluyó 13 diligencias de registro y allanamiento en inmuebles ubicados en las localidades de Barrios Unidos, en los sectores de La Paz y 7 de Agosto, y en Los Mártires, sector La Favorita.

Como resultado del operativo fueron capturadas en flagrancia seis personas por delitos relacionados con el hurto de automotores.

Además, las autoridades lograron la recuperación de 16 vehículos hurtados, entre ellos 11 automóviles, dos motocicletas, dos camiones y un bus.

Durante las diligencias también fueron incautadas 830 autopartes, entre las que se encuentran 86 sistemas eléctricos de ignición, 16 motores de motocicleta y 324 puertas de vehículos.

Según el balance de la DIJIN, la incautación de vehículos y autopartes permitió una afectación económica a las finanzas criminales estimada en aproximadamente 4.500 millones de pesos, debilitando de manera significativa la capacidad operativa de las organizaciones intervenidas.

Las investigaciones establecieron que los capturados utilizaban locales comerciales que contaban con montacargas adaptados, a través de los cuales trasladaban motocicletas hurtadas a pisos superiores para desarmarlas y luego distribuir las piezas a otros inmuebles donde eran almacenadas y comercializadas, simulando legalidad ante el público.

En el marco de la operación, la DIJIN está haciendo el trámite para que la Fiscalía adelante un proceso de extinción de dominio contra un reconocido establecimiento comercial presuntamente vinculado a estas actividades ilícitas.

Los capturados y las incautaciones

Las seis personas capturadas fueron presentadas ante un juez de control de garantías, quien legalizó las capturas y las incautaciones.

La Fiscalía les imputó cargos por receptación; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y falsedad marcaria.

El director de la DIJIN, coronel Ever Alfonso, destacó que esta operación permitió impactar de manera directa las finanzas criminales y reiteró el llamado a la corresponsabilidad ciudadana. “Cada autoparte que se compra de manera ilegal representa un vehículo hurtado“.

Las autopartes incautadas hoy equivalen a cerca de 450 vehículos robados este año”, señaló el oficial, al tiempo que insistió en la importancia de no alimentar la cadena del delito.

¿Cómo está la tasa de hurtos?

De acuerdo con cifras oficiales, durante 2025 se registraron 3.099 vehículos hurtados en el área metropolitana de Bogotá, lo que representa un promedio de nueve casos diarios.

No obstante, según el director de la DIJIN, coronel Ever Alfonso, la tasa de hurto se redujo en un 22,1 % frente al año anterior y la probabilidad de victimización pasó de un vehículo hurtado por cada 502 a uno por cada 645.

En el mismo periodo, las autoridades lograron recuperar 1.047 automotores, equivalentes al 33,8% del total de vehículos robados, reflejando la efectividad de las acciones investigativas y operativas contra este delito.