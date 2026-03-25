MiPymes alertan desaceleración económica y caída en inversión al cierre de 2025
Según el informe, el 47,3% de los empresarios reportó una disminución en su nivel de producción, mientras que el 50,4% registró caída en las ventas.
La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI) presentó los resultados de la Encuesta de Desempeño Empresarial (EDE) del cuarto trimestre de 2025, evidenciando una desaceleración en la actividad productiva y un entorno marcado por la incertidumbre.
Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp
Según el informe, el 47,3% de los empresarios reportó una disminución en su nivel de producción, mientras que el 50,4% registró caída en las ventas y el 53,3% redujo sus niveles de inversión.
Estas cifras representan, según la entidad, un deterioro frente a 2024 y reflejan un debilitamiento en la dinámica empresarial del país.
Más información
Uno de los puntos más críticos es la caída en la inversión. La formación bruta de capital registró una contracción del -9,3%, situación que los empresarios asocian a las altas tasas de interés y a la incertidumbre política, factor señalado por el 50,7% como determinante en sus decisiones. Esta reducción compromete el crecimiento futuro del país.
Adicionalmente, el entorno empresarial continúa enfrentando desafíos estructurales. El 83,4% de los empresarios manifestó que la inseguridad afecta el desempeño de sus empresas, mientras que el 81,4% considera que la corrupción limita el crecimiento y la competitividad. Estos factores incrementan los costos operativos, afectan la confianza y reducen la capacidad de expansión empresarial.