MiPymes alertan desaceleración económica y caída en inversión al cierre de 2025

La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI) presentó los resultados de la Encuesta de Desempeño Empresarial (EDE) del cuarto trimestre de 2025, evidenciando una desaceleración en la actividad productiva y un entorno marcado por la incertidumbre.

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Según el informe, el 47,3% de los empresarios reportó una disminución en su nivel de producción, mientras que el 50,4% registró caída en las ventas y el 53,3% redujo sus niveles de inversión.

Estas cifras representan, según la entidad, un deterioro frente a 2024 y reflejan un debilitamiento en la dinámica empresarial del país.

Uno de los puntos más críticos es la caída en la inversión. La formación bruta de capital registró una contracción del -9,3%, situación que los empresarios asocian a las altas tasas de interés y a la incertidumbre política, factor señalado por el 50,7% como determinante en sus decisiones. Esta reducción compromete el crecimiento futuro del país.

Adicionalmente, el entorno empresarial continúa enfrentando desafíos estructurales. El 83,4% de los empresarios manifestó que la inseguridad afecta el desempeño de sus empresas, mientras que el 81,4% considera que la corrupción limita el crecimiento y la competitividad. Estos factores incrementan los costos operativos, afectan la confianza y reducen la capacidad de expansión empresarial.