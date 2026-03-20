Comfenalco lanza una nueva versión de MiPyme Evoluciona para fortalecer el tejido empresarial de la región

Impulsar el crecimiento de las empresas es impulsar el desarrollo de la región.

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Con este propósito, Comfenalco, en alianza con CESDE, realizó el lanzamiento de una nueva versión del programa MiPyme Evoluciona, una iniciativa orientada a fortalecer la productividad, la innovación y la sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

El evento reunió a empresarios y empresarias de la región en un espacio diseñado para compartir herramientas, conocimientos y oportunidades que les permitan adaptarse a los retos del entorno económico actual y potenciar el crecimiento de sus organizaciones.

Durante la jornada, se presentó el alcance y la estructura del programa, así como el portafolio de fomento empresarial, que integra diferentes servicios orientados al desarrollo y la competitividad de las empresas participantes. Asimismo, se socializaron los resultados e impactos alcanzados en versiones anteriores, evidenciando el valor de esta iniciativa en el fortalecimiento del tejido empresarial.

En el marco del evento, el director general de Comfenalco Cartagena, Jaime Trucco del Castillo, destacó el impacto del programa en sus versiones anteriores:

“Las versiones anteriores han demostrado el impacto de esta iniciativa. En la más reciente, acompañamos a 50 MiPymes afiliadas a través de un modelo integral que permitió cerrar brechas empresariales y elevar su nivel de madurez estratégica. Los resultados hablan por sí solos: el promedio global de madurez empresarial pasó de 67,1% a 86,2%, con avances significativos en dimensiones como desempeño, canales comerciales, portafolio y estrategia, alcanzando incrementos de hasta un 34% en algunas de estas líneas clave”.

El directivo también resaltó que sectores como comercio, servicios y manufactura —fundamentales para la economía de Bolívar— evidenciaron mejoras homogéneas, confirmando el impacto del programa en el fortalecimiento del tejido productivo de la región.

Asimismo, señaló que esta nueva etapa incorpora aprendizajes y fortalece el acompañamiento empresarial:

“Hoy iniciamos una nueva etapa. La versión 3.0 incorpora aprendizajes, amplía el alcance y fortalece las herramientas de acompañamiento, para seguir impulsando empresas más competitivas, sostenibles y preparadas para los desafíos actuales del mercado”.

El encuentro también incluyó una conferencia central sobre estrategias de adaptación ante la nueva reforma laboral, brindando a los asistentes herramientas clave para comprender los cambios del entorno laboral y gestionar de manera estratégica sus procesos empresariales.

Por su parte, Luz Sandra Ebratt, gerente de Fondos de Comfenalco Cartagena, destacó el valor de este tipo de iniciativas para el desarrollo empresarial:

“Desde Comfenalco creemos firmemente en el potencial de las micro, pequeñas y medianas empresas como motor de desarrollo económico y social en nuestra región. Programas como MiPyme Evoluciona representan una apuesta concreta por acompañar su crecimiento, fortalecer sus capacidades y generar oportunidades reales de transformación”.

Finalmente, reiteró la importancia del trabajo articulado y la participación de las empresas:

“Hoy no solo presentamos un programa, abrimos la puerta a un proceso de acompañamiento que busca generar valor en cada empresa participante. Invitamos a más empresas a sumarse a esta iniciativa y a seguir construyendo juntos un tejido empresarial más fuerte, sostenible y preparado para el futuro”.

MiPyme Evoluciona se consolida como un espacio de acompañamiento integral que promueve la formación, el relacionamiento y el acceso a oportunidades para las empresas, aportando al desarrollo económico y social de la región.

Comfenalco Cartagena reafirma así su compromiso con la generación de oportunidades y el fortalecimiento empresarial.