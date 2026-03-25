“Las ciudades estamos asfixiadas por la extorsión y el accionar de las bandas criminales”: Char

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, hizo un llamado al próximo presidente de Colombia para trabajar de manera articulada con las alcaldías del país, especialmente frente a los problemas de seguridad que afectan a las principales ciudades. Durante su intervención en el Foro de Asocapitales en Medellín, insistió en la necesidad de acompañamiento del Gobierno nacional en los proyectos locales.

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Crisis por la extorsión

El mandatario fue enfático al referirse al impacto de la criminalidad, asegurando que las ciudades enfrentan una situación crítica por el accionar de estructuras delincuenciales.

“El presidente o la presidenta que llegue tendrá la oportunidad de trabajar de la mano con alcaldes y gobernadores en los proyectos que ya están en marcha. Es clave cofinanciar iniciativas y respaldar a los territorios frente a la inseguridad que vive el país. Hoy las ciudades están asfixiadas por la extorsión y el accionar de bandas criminales; acompañar a las regiones en su día a día puede marcar la diferencia para Colombia“, explicó.

Coordinación para soluciones efectivas

El alcalde reiteró que el trabajo coordinado entre la Nación y los territorios permitiría avanzar en soluciones más efectivas frente a la inseguridad.

El pronunciamiento del alcalde se da en medio de la creciente preocupación por los delitos de alto impacto en las principales ciudades del país, especialmente la extorsión. En ese contexto, Char insistió en que el respaldo del próximo gobierno será clave para fortalecer las estrategias de seguridad y apoyar a las administraciones locales en la atención de esta problemática.