Rifirrafe en el Concejo de Barranquilla por alza del impuesto predial

El Concejo de Barranquilla fue escenario de un tenso enfrentamiento entre los cabildantes José Trocha y Antonio Bohórquez durante una sesión en la que se discutía el incremento del impuesto predial, una medida que ha generado polémica entre los ciudadanos.

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Defensa del catastro multipropósito

El concejal José Trocha defendió las alzas, señalando que están sustentadas en la implementación del catastro multipropósito, una política promovida desde el Gobierno Nacional. Además, cuestionó a quienes critican los incrementos sin conocer, según él, el alcance de esta herramienta.

“Estoy de acuerdo con el presidente de la República en que el catastro multipropósito es una herramienta que fortalece las finanzas de los entes territoriales, sin importar su tamaño o vocación. Sin embargo, hay que advertir sobre el riesgo del populismo cuando se toma un caso particular y se generaliza diciendo que a toda Barranquilla le subieron el impuesto predial”, explicó.

Debate sobre competencias y responsabilidad

La reacción del concejal Antonio Bohórquez no se hizo esperar. Con un tono irónico, rechazó que se atribuya la responsabilidad de los incrementos al presidente de la República, calificando esta postura como una narrativa equivocada.

“A menos que, como algunos han querido concluir, el presidente Petro sea ahora el responsable del aumento de los avalúos y del impuesto predial en Barranquilla. Es una afirmación exagerada. Aquí lo que ocurrió fue una actualización catastral que modificó los avalúos, y esa es la discusión de fondo. No tiene sustento decir que, por esa política, automáticamente se dispararon los cobros en la ciudad”, sostuvo.

Bohórquez recordó que el Concejo no interviene en este tipo de ajustes desde el Acuerdo 030 de 2008. En ese sentido, explicó que el aumento en el predial responde a cambios en los avalúos derivados de procesos técnicos, por lo que consideró impreciso trasladar la responsabilidad al Gobierno Nacional.