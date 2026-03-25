Docentes denuncian falta de vigilancia en colegios públicos de Soledad

La Asociación de Educadores del Atlántico (Adea) denunció la falta de vigilancia en varias instituciones educativas del municipio de Soledad, situación que, según el gremio, pone en riesgo a estudiantes, docentes y personal administrativo. El presidente de la asociación, Carlos Noriega, aseguró que el problema es estructural y que se ha venido presentando en diferentes colegios del departamento.

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"Es un tema bastante estructural frente a toda la problemática que ha venido girando en torno a las instituciones de todo el departamento. Pero hoy podemos decir que en el caso del municipio de Soledad... hay una situación bastante gravísima", afirmó.

El dirigente sindical señaló que, ante situaciones en las que estudiantes han salido de las instituciones, se estarían iniciando procesos disciplinarios contra docentes, lo que considera injusto. "Hoy se pretende satanizar la labor del maestro... por una presunta negligencia en cuanto a la salida o ingreso de estudiantes en las instituciones educativas donde no hay vigilancia“, expresó.

Piden soluciones a la administración municipal

Noriega sostuvo que la responsabilidad de garantizar la seguridad en los colegios recae en la administración municipal. "La problemática de la ausencia de vigilancia no es culpa del maestro, es una responsabilidad administrativa que le corresponde al ente administrador en cabeza de la alcaldesa del municipio y de la secretaria de educación de Soledad“, indicó.

El presidente de Adea también mencionó casos en instituciones como el Noroccidental y Vista Hermosa, al tiempo que aseguró que la falta de vigilancia se presentaría en la mayoría de los colegios del municipio. “La mayoría de las instituciones educativas del municipio de Soledad están ausentes de vigilancia”, manifestó.

El gremio hizo un llamado a rectores, coordinadores y docentes para reportar las situaciones que se presenten en cada sede educativa. “Estamos orientando… que nos oficien al correo institucional la problemática sentida en cada una de esas sedes educativas… para que le den solución pronta, oportuna y eficiente a ese flagelo de la ausencia de vigilancia”, precisó.

Finalmente, Noriega señaló que, aunque recientemente no han recibido reportes formales, persiste el temor por posibles amenazas contra docentes. “Ese es el común denominador, la gente no lo expresa ni lo comunica… porque el miedo se incrementa más… la escuela es un territorio de paz”, concluyó.