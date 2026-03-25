Incendio en el oriente de Cali deja más de 40 viviendas destruidas y cuatro personas lesionadas

Asentamiento irregular Nueva Esperanza en el oriente de Cali / Foto/ Caracol Radio

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali informó que en la madrugada de este 25 de marzo de 2026 se registró un incendio estructural en el oriente de la ciudad.

La emergencia fue reportada hacia las 2:30 A.M, en el asentamiento de desarrollo incompleto Nueva Esperanza, ubicado en el sector de Los Lagos, en el distrito de Aguablanca.

El organismo de socorro llegó al lugar con cuatro máquinas bombas, tres carrotanques, cuatro ambulancias y un vehículo de logística, para un total de 30 unidades, que lograron controlar la conflagración.

Según informó el bombero Cristian Ramírez, la emergencia fue controlada alrededor de las 3:40 A.M. El balance preliminar deja aproximadamente 45 viviendas afectadas y cuatro personas atendidas por los paramédicos. A esta hora, las unidades continúan realizando labores de enfriamiento y control de puntos calientes.

Las autoridades indicaron que las llamas se propagaron rápidamente debido a las características de las construcciones, elaboradas con materiales altamente inflamables.

En las próximas horas, organismos de socorro y personal de Gestión del Riesgo se desplazarán al lugar para adelantar un censo y evaluar las ayudas para las familias que resultaron afectadas por la emergencia.