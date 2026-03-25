Tres días de duelo en Cali y dos días de duelo en el Valle por accidente aéreo en el Putumayo

Durante dos días, la bandera del Valle del Cauca ondeará a media asta como símbolo de duelo y solidaridad tras el accidente aéreo ocurrido en Putumayo.

Luego del trágico accidente aéreo del Hércules C-130 ocurrido este puente festivo en Puerto Leguízamo, Putumayo, que ha dejado al menos 69 uniformados fallecidos y 57 heridos del Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Policía, el alcalde de Cali, Alejandro Eder expresó su sentido pésame por el lamentable hecho y la solidaridad de los caleños con las familias de las víctimas y los heridos.

“He decretado tres días de duelo en la ciudad, a partir de hoy, como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas, los militares heridos, sus familias y con toda Colombia ante esta tragedia”, anunció el mandatario caleño.

“Como alcalde de Cali y como colombiano, expreso mi más profundo dolor por esta tragedia que enluta al país. Es un golpe muy duro para Colombia y también lo sentimos profundamente en nuestra ciudad”, señaló el mandatario.

Eder indicó que se adelanta verificaciones con las Fuerzas Militares para establecer si entre las víctimas hay caleños o vallecaucanos, con el fin de brindar acompañamiento a las familias.

El Valle también de duelo

Durante dos días, la bandera del Valle del Cauca ondeará a media asta como símbolo de duelo y solidaridad tras la tragedia ocurrida en el departamento de Putumayo, luego del siniestro de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana, que hasta el momento deja 69 integrantes de la Fuerza Pública fallecidos.

El gobierno del Valle reiteró su respaldo a la Fuerza Pública.