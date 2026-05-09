Capturado uno de los manifestantes que vandalizaron la estación del Mío Tequendama en Cali
Las estaciones Meléndez y Tequendama presentaron daños en puertas y validadores, mientras que otras seis estaciones fueron objeto de vandalismo con grafitis.
Luego de un mes de los hechos de vandalismo a las estaciones del Sistema Mío, Tequendama, Lido, Refugio, Caldas, Capri, Meléndez y Buitrera, en medio de “marcha de las antorchas”, el pasado miércoles 8 de abril, en donde la estación Tequendama fue la más afectada y quedó fuera de operación tras los ataques, este fin de semana fue capturado uno de los responsables de estos hechos.
El capturado es un hombre de 21 años, quien fue detenido en medio de una diligencia de allanamiento realizada por las autoridades en el barrio Panamericano, donde además se logró la incautación de dispositivos telefónicos, un computador, una cámara digital, una motocicleta y prendas de vestir que coinciden con los registros de las cámaras de seguridad el día de los incidentes.
El alcalde Alejandro Eder, recordó que continúa la recompensa de hasta 50 millones de pesos por los demás responsables de los actos vandálicos del 8 de abril.
Juan Carlos Díaz
Periodista en Caracol Radio desde 2005. Premios de Periodismo “Gerardo Bedoya” gobernación del Valle...