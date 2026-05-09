Jamundí vuelve a ser blanco de ataque con drones: dos policías resultaron heridos en Potrerito

AME4887. JAMUNDÍ (COLOMBIA), 10/06/2025.- Integrantes de las Fuerzas Armadas vigilan el área donde ocurrió una explosión este martes en Guachinte, Jamundí (Colombia). La explosión de una bomba causó la muerte de tres personas informaron las autoridades, que atribuyeron los ataques a disidencias de las FARC. EFE/ Ernesto Guzmán / Ernesto Guzmán ( EFE )

La Alcaldía de Jamundí confirmó que dos policías resultaron heridos levemente por esquirlas tras un ataque contra la subestación de Policía del corregimiento de Potrerito, zona rural de este municipio del Valle del Cauca.

De acuerdo con el reporte preliminar, hombres armados habrían lanzado explosivos desde drones contra la estación policial, causando además daños menores en la infraestructura. En la zona se mantienen operaciones de control por parte de la Fuerza Pública debido a los enfrentamientos que continúan en el sector.

Las autoridades señalaron que este hecho violento sería atribuido, presuntamente, al frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, estructura que delinque en esta parte del suroccidente del país.

Tras el ataque, la alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, reiteró el llamado al Gobierno Nacional para implementar medidas reales y sostenidas que permitan enfrentar la compleja situación de seguridad que vive el municipio.

La mandataria también hizo un llamado al próximo gobierno presidencial para que Jamundí sea priorizado dentro de las estrategias de paz y seguridad en el país.

“Que el nuevo presidente o presidenta de Colombia tenga como prioridad a Jamundí, que venga a instalar mesas de trabajo integrales, con respuestas de fondo para consolidar la paz en nuestro municipio”, puntualizó la mandataria.

Entre tanto, el Ejército Nacional y la Policía desplegaron un plan de defensa y contención en la zona rural de Potrerito para evitar nuevos ataques y restablecer el control del orden público.