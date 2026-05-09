Concejal asesinada en Obando, Valle, tenía chaleco y botón de pánico “ineficientes”: autoridades

Al finalizar un consejo de seguridad realizado en el municipio de Obando, norte del Valle del Cauca, las autoridades entregaron nuevos detalles sobre el asesinato de la presidenta del Concejo municipal, Mileidy Villada, ocurrido mientras departía en un restaurante de esta población.

El secretario de Seguridad del Valle, Guillermo Londoño, confirmó que la concejal contaba con medidas de protección otorgadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP), consistentes en un chaleco antibalas y un botón de pánico, elementos que calificó como ineficientes frente al nivel de riesgo que enfrentaba la funcionaria.

“La concejal tenía un chaleco y un botón de pánico que fueron ineficientes”, afirmó el funcionario al término de la reunión de seguridad.

Londoño agregó que para la próxima semana fue convocada una mesa de trabajo con la Unidad Nacional de Protección para evaluar las condiciones de seguridad y las medidas asignadas a los demás concejales del municipio.

Además, reiteró que la responsabilidad sobre los esquemas y medidas de protección recae directamente en la UNP.

Por su parte, la comandante de la Policía Valle, general Sandra Liliana Rodríguez, informó que fue designado un grupo especial de investigación conformado por unidades del CTI de la Fiscalía y de la Policía Judicial para esclarecer el crimen y ubicar a los responsables.

La oficial también señaló que fueron reforzados los puestos de control entre la Policía y el Ejército en distintos corredores viales y zonas estratégicas del norte del Valle del Cauca.

Según las investigaciones preliminares, Mileidy Villada habría recibido amenazas y, al parecer, aparecía mencionada en un panfleto intimidatorio que ahora es analizado por las autoridades judiciales.

Entretanto, continúa vigente una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar y capturar a los autores del homicidio.