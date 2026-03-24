Jornada de inclusión en Cali: Hoy se entregan 600 sillas de ruedas en El Coliseo el Pueblo

Hoy martes no será un día cualquiera para la inclusión en la capital del Valle. A partir de las 3:00 p. m., el Coliseo El Pueblo se llenará de historias de vida que están a punto de cambiar. El Grupo TRUSOT y la Fundación Jeison Aristizábal han citado a cientos de ciudadanos para hacer entrega de 600 sillas de ruedas, un gesto que promete marcar un antes y un después en las personas con movilidad reducida.

Lo que ocurrirá esta tarde no es solo un acto protocolario. Para las personas con discapacidad y sus familias, recibir este apoyo técnico significa recuperar la libertad de salir a la calle, ir a una cita médica o simplemente disfrutar de un parque sin las barreras que impone la falta de recursos.

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La alianza entre el Grupo TRUSOT y la organización liderada por Jeison Aristizábal busca enviar un mensaje claro: la inclusión se construye con hechos. Según han manifestado los organizadores, estas 600 sillas representan 600 oportunidades de dignidad.

Un detalle que destaca en este programa social es que los elementos de movilidad han sido fabricados y ensamblados en Cali. Esto no solo garantiza que las sillas estén adaptadas a las necesidades locales, sino que también impulsa la industria de la ciudad, generando un círculo de beneficio que va desde quien fabrica la pieza hasta quien la usa para movilizarse.

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La jornada hace parte de un ambicioso programa nacional que busca entregar 1.000 sillas en todo el país, y Cali es una de las paradas más importantes de este recorrido. Se espera que el Coliseo El Pueblo sea un escenario de emociones, donde familiares, voluntarios y beneficiarios se encuentren para celebrar este paso hacia una sociedad más equitativa.