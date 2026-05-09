Valle del Cauca evalúa declarar emergencia humanitaria por crisis del sistema de salud

La Gobernación del Valle del Cauca evalúa declarar una emergencia humanitaria ante el deterioro del sistema de salud en el departamento, en medio de la crisis que enfrenta este sector en el país.

Entre los factores que motivan la medida están el cierre de aproximadamente 2.000 servicios de salud, la reducción del talento humano y el aumento de la cartera de hospitales y clínicas públicas y privadas, que actualmente se acerca a los 7 billones de pesos.

La gobernadora Dilian Francisca Toro señaló que la situación se ha agravado por la falta de pago a las IPS públicas y privadas, y pidió la instalación de una mesa técnica con la Procuraduría y la Contraloría para buscar soluciones junto al Gobierno Nacional.

Por su parte, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, indicó que el departamento enfrenta un cierre permanente de servicios médicos, especialmente en áreas especializadas, debido a la falta de personal y recursos para la atención.

Además, explicó que las deudas del sistema continúan creciendo y que actualmente existe una diferencia entre las cifras reportadas por las EPS y las IPS frente a las cuentas pendientes de pago.

Mientras las IPS consideran como cartera los servicios ya facturados y prestados, varias EPS no reconocen esas cuentas, las devuelven, situación que ha incrementado el déficit financiero de hospitales y clínicas.

Ante este panorama, la Gobernación del Valle adelanta acercamientos con la Procuraduría General de la Nación para revisar la contratación de las EPS y verificar las rutas de atención en salud, desde servicios básicos hasta procedimientos de alta complejidad.

Las autoridades buscan establecer medidas que permitan garantizar la continuidad en la prestación de los servicios médicos y evitar una mayor afectación a los usuarios del sistema de salud en el Valle del Cauca.