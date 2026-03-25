Hallan cuerpo envuelto entre espumas de colchón en Bogotá: esto se sabe del caso

En medio de labores de patrullaje en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, las autoridades encontraron un objeto extraño en plena vía pública.

Una vez se acercan a ese objeto, que estaba en el barrio Villa Nelly, se dan cuenta de que es un cuerpo.

“Nuestros patrulleros observan una figura extraña básicamente envuelta en unas espumas de tipo colchón con una tela oscura”, aseguró el teniente coronel Edward Vargas.

Inmediatamente los patrulleros alertan a la central de radio este macabro hallazgo e inician el acordonamiento del área para que las autoridades competentes realicen la respectiva investigación.

Durante este mes de marzo se han conocido al menos otros dos casos de cuerpos abandonados en Bogotá, lo que prende las alarmas en la ciudad.

El pasado 4 de marzo, autoridades encontraron un cuerpo abandonado en el sector de Hayuelos, en el occidente de la ciudad.

El otro caso ocurrió el 16 de marzo esta vez el cuerpo estaba envuelto entre telas en La Favorita, en el centro de Bogotá.