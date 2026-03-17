Hallan cuerpo abandonado en el centro de Bogotá: esto se sabe

Las autoridades adelantan investigaciones sobre el homicidio de Javier Sánchez Medina, secretario del Juzgado Municipal de Moniquirá.

En las últimas horas, se presentó un nuevo hecho de violencia que ha preocupado a los habitantes.

Las autoridades confirmaron que hallaron un cuerpo abandonado y envuelto entre telas en el sector de La Favorita, este lunes 16 de marzo, en el centro de Bogotá.

El hallazgo ocurrió exactamente en la calle 19 con carrera 18, en la localidad de Los Mártires.

Al parecer el cuerpo sería de un hombre, pero aún se está investigando este caso.

El lugar se acordonó por parte del Cuerpo Técnico de Inteligencia (CTI) de la Fiscalía, que también asumió la investigación para determinar las causas de este hecho.

Este tipo de hallazgos se han vuelto constantes en Bogotá. Los últimos dos casos que se presentaron fueron el pasado 28 de febrero y el 4 de marzo.

El caso del 28 de febrero ocurrió en la localidad de Kennedy, en el que cámaras de seguridad muestran cómo personas al parecer abandonan un cuerpo en plena vía pública.

El otro hecho fue en el sector de Hayuelos, en el occidente de la ciudad en donde las autoridades encontraron un cuerpo desmembrado.

Aunque cada uno de los casos los investiga la Fiscalía General de la Nación, todavía se desconoce quiénes estarían detrás de estos crímenes.