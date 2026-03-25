Gobierno anuncia CONPES de $13 billones para fortalecer capacidades militares en Colombia

El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la estructuración de un documento CONPES por 13 billones de pesos, destinado al fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Militares, con una ejecución proyectada a 10 años.

Según explicó el jefe de la cartera, este modelo se da bajo el análisis del contexto estratégico y de amenazas del país, para luego definir cómo enfrentarlos y qué capacidades se requieren.

En ese sentido, explicó que se establecerán seis líneas clave basadas en funciones propias de la guerra, que serán detalladas por la cúpula militar.

Según dijo el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, con el CONPES el Ejército Nacional recibiría el 44,9 % (5,8 billones de pesos), la Armada Nacional el 26,5 % (3,4 billones), la Fuerza Aeroespacial Colombiana el 10,2 % (1,3 billones) y la Policía Nacional el 18,3 % (2,3 billones), esta última incluida dentro del paquete total de inversión.

Por su parte, el ministro también enfatizó en la necesidad de diversificar proveedores internacionales, para evitar dependencia de un solo país y fortalecer la resiliencia ante escenarios de conflicto.

No obstante, aclaró que el enfoque principal de esta política estará en atender los problemas internos de seguridad, diferenciando entre defensa externa y protección del orden público dentro del territorio nacional.

En esa línea, el ministro Sánchez habló de que la prioridad será el bienestar del soldado: “El presidente ha sido claro: que tengan la mejor dotación, el mejor armamento, preferiblemente colombiano, y que no les pase nada”, afirmó.

El plan contempla mejorar la protección de las operaciones militares, incluyendo despliegues con mayor nivel de blindaje para los pelotones y mejores condiciones de seguridad para las tropas.

El ministro aseguró que el Gobierno presentará en detalle esta hoja de ruta del CONPES, en los próximos meses.