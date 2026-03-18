Salud mental entra en la estrategia contra la inseguridad alimentaria en Antioquia

Antioquia

En Antioquia, las estrategias para combatir la desnutrición infantil están incorporando un nuevo componente: la salud mental de las familias.

El contexto muestra la magnitud del problema. En el departamento, el 41% de los hogares con niños en primera infancia presenta inseguridad alimentaria, una condición que no solo implica falta de acceso a alimentos, sino también presión económica y emocional en los hogares.

“Cuando llegamos a las comunidades entendimos que la inseguridad alimentaria también es inseguridad emocional”, señaló Sebastián Arbeláez, coordinador de salud mental de la Fundación Éxito.

“En muchos casos son mujeres cabeza de hogar las que enfrentan el estrés de no poder garantizar necesidades básicas como la alimentación”.

De acuerdo con datos del sector salud, dos de cada cinco adultos en Colombia presentan afectaciones relacionadas con estrés, ansiedad o depresión, una situación que impacta directamente los entornos de crianza.

Intervención con enfoque en salud mental

Ante este panorama, programas en el departamento están integrando atención psicológica y acompañamiento a cuidadores como parte de la respuesta a la desnutrición.

Según Arbeláez, la intervención se ha desarrollado a través de atención especializada y seguimiento clínico.

“Hemos enfocado el trabajo con operadores expertos en salud mental y hemos logrado reducir en más de 40 puntos porcentuales la presencia de síntomas clínicamente significativos de estrés, ansiedad y depresión”, explicó.

El impacto, agregó, se mide con herramientas estandarizadas que permiten hacer seguimiento a la evolución de los beneficiarios.

Las acciones incluyen atención psicoterapéutica gratuita a cuidadores, acompañamiento comunitario y articulación con programas locales de atención a la primera infancia en municipios del área metropolitana.

Resultados en nutrición

En paralelo a las intervenciones en salud mental, los programas mantienen la atención nutricional.

Durante 2025, las acciones en territorio alcanzaron más de 51.000 niños en cerca de 25 departamentos, incluyendo Antioquia. Según los resultados reportados:

El 81% de los niños atendidos se recuperó de desnutrición aguda.

1 de cada 2 niños mostró mejoría en desnutrición crónica.

Un problema multicausal

Expertos advierten que la desnutrición infantil responde a múltiples factores.

“La desnutrición crónica se manifiesta como retraso en el crecimiento y está asociada no solo a la alimentación, sino también a condiciones de pobreza, acceso a agua potable y servicios de salud”, explicó Juan Burgos.

Según el especialista, estas condiciones pueden generar efectos a largo plazo en el desarrollo, el acceso a la educación y las oportunidades laborales.

Enfoque en cuidadores

Las intervenciones también han priorizado a los cuidadores, especialmente mujeres, quienes concentran la mayor carga en los hogares.

“Para nosotros es fundamental trabajar el bienestar emocional de las comunidades, especialmente de las mujeres, que son quienes presentan mayores afectaciones en salud mental”, indicó Arbeláez.

El enfoque busca mejorar los entornos de cuidado de los niños mediante el fortalecimiento de las condiciones emocionales y sociales de las familias.

Con este modelo, las estrategias en Antioquia apuntan a abordar la desnutrición infantil desde una perspectiva más amplia, que incluye tanto la alimentación como las condiciones emocionales y sociales en los hogares.