12 viviendas afectadas por obras del intercambio vial Rinconcito Ecuatoriano, norte de Medellín

Medellín, Antioquia

La alcaldía de Medellín reportó que durante las obras de demolición de predios para la construcción del proyecto del intercambio vial Rinconcito Ecuatoriano, en la comuna 5–Castilla de Medellín, se registraron afectaciones en varias viviendas del sector.

El incidente ocurrió en la calle 78A con carrera 67, en el barrio Córdoba, donde 12 viviendas resultaron afectadas, principalmente con daños en muros de fachada y pérdida de algunos enseres.

Evacuaciones preventivas

Ante la situación, organismos de emergencia acompañaron la evacuación preventiva de 10 viviendas, lo que dejó 24 personas fuera de sus hogares, entre ellas dos adultos mayores, dos menores de edad y dos mascotas.

Al lugar se desplazaron dos máquinas del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín y 10 unidades, que apoyaron las labores de verificación estructural y atención de la emergencia. El hecho no dejó personas lesionadas ni pérdidas humanas.

Las autoridades indicaron que desde el momento del incidente se activó un trabajo articulado entre equipos técnicos, sociales y jurídicos del Distrito para evaluar los daños y brindar acompañamiento y soluciones a las familias afectadas.