Conmebol modificó juego de Millonarios en Sudamericana: Clásico bogotano también tendrá cambios
El primer partido del equipo bogotano en condición de local por Copa cambió de fecha.
Luego de dar a conocer el calendario completo de la fase de grupos de las Copas Libertadores y Sudamericana, la Conmebol ha empezado a realizar una serie de modificaciones en algunos compromisos, entre ellos, uno de un equipo colombiano.
El debut de Millonarios en condición de local por el Grupo C de Sudamericana se retrasará un día; es decir, ya no se jugará el martes 14 de abril a las 9:00PM, como estaba programado, si no que ahora se llevará a cabo el miércoles 15 de abril, a la misma hora.
El motivo del cambio, se debe a que el clásico bogotano de la fecha 16 de la Liga colombiana estaba generando conflictos en el calendario para Independiente Santa Fe, quien debía afrontar dicho partido con apenas dos días de descanso.
Clásico Millonarios Vs. Santa Fe, con nueva fecha
Con la modificación del juego de Millonarios en Copa Sudamericana, la Dimayor también oficializó el cambio de fecha para el clásico bogotano, que ya no se disputará el sábado 11 de abril, sino que ahora se jugará el domingo 12 de abril, a partir de las 2:00PM.
Además del cambio del clásico, también se anunciaron modificaciones en otros cuatro partidos de la Liga colombiana, con equipos participantes en torneos internacionales.
Las nuevas fechas son:
Viernes 10 de abril
[8:05PM] Pasto Vs. Tolima (Fecha 16)
Sábado 11 de abril
[4:00PM] Águilas Doradas Vs. Junior (Fecha 16)
Domingo 12 de abril
[2:00PM] Millonarios Vs. Santa Fe (Fecha 16)
Miércoles 22 de abril
[8:30PM] Fortaleza Vs. América (Aplazado fecha 5)
Jueves 23 de abril
[6:00PM] Pasto Vs. Santa Fe
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...