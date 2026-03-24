Millonarios da el parte médico de Sergio Mosquera y no jugaría más este semestre: esta es su lesión / @MillosFCoficial

Alarmas encendidas en Millonarios, luego de que se diera a conocer el parte médico de Sergio Mosquera, quien se lesionó el pasado 17 de marzo durante el clásico ante Atlético Nacional por la Liga Colombiana 2026-I.

El zaguero central presenta "una ruptura del tendón del pectoral mayor“, razón por la cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y ya se está recuperado para regresar a las canchas en el menor tiempo posible.

"Millonarios FC informa que después de los exámenes diagnósticos realizados al jugador, Sergio Mosquera, se determinó que sufrió una ruptura del tendón del pectoral mayor. Luego de los conceptos de los especialistas se le realizó intervención quirúrgica para su reparación. El jugador ya se encuentra en proceso de recuperación. Incapacidad según evolución“, se lee en el comunicado.

Aunque el comunicado no preciso un tiempo estimado de regreso, en El VBAR se dio a conocer que el alta médica de Mosquera se daría dentro de tres meses, es decir hasta mediados de junio. Lo anterior significaría que el zaguero central no jugará más en lo que resta del semestre.

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El tema es que no solo se perdería los encuentros correspondientes a la Liga Colombiana, incluyendo una eventual clasificación a la fase final del campeonato, sino que también los duelos de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

La buena noticia para Millonarios es que el reemplazo de Sergio Mosquera ha respondido a cabalidad. Se trata del uruguayo Édgar Elizalde, quien dejó muy buenas sensaciones en aquel duelo ante Nacional en El Campín y frente a Once Caldas en Manizales.

El extranjero de 26 años pasaría a ser titular en la línea de tres junto con Andrés Llinás y Jorge Arias, mientras que Álex Moreno Paz será el revulsivo.

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