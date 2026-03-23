El mundo del fútbol continúa lamentado el fallecimiento de Santiago Castrillón, futbolista de Millonarios que se desplomó durante un partido entre los equipos sub-20 del cuadro albiazul e Independiente Santa Fe en el Torneo Nacional.

A pesar de los esfuerzos médicos por mantener al joven de 18 años con vida, Millonarios informó en la madrugada del domingo 23 de marzo que ‘Castri’, como se lo apodaba, murió. De inmediato, una oleada de mensajes de solidaridad invadieron las redes sociales.

No solo fueron hinchas y jugadores del cuadro capitalino, la gran mayoría de los miembros del fútbol colombiano publicaron sentidos mensajes de fuerza y solidaridad hacia la familia de Castrillón.

Comunicado del Real Madrid lamentando el fallecimiento de Santiago Castrillón

La noticia hizo eco a nivel internacional y el mismo Real Madrid emitió un breve comunicado en la tarde de este 23 de marzo lamentando el fallecimiento de Santiago Castrillón.

“El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Santiago Castrillón, canterano de 18 años de Millonarios”, publicó el cuadro merengue a través de sus redes sociales.

Y complementa al respecto: “Nuestras condolencias a sus familiares, a sus seres queridos, a sus compañeros y a su club. Descanse en paz”.

Además del noble gesto del equipo español, en el Estadio El Campín se rindió un minuto de silencio en homenaje a Santiago Castrillón, previo a los partidos Santa Fe vs Deportivo Cali en la rama femenina y Santa Fe vs Independiente Medellín en la rama masculina.