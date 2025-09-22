39% de víctimas del dengue en Bucaramanga son menores de edad. En análisis, muerte de adolescente

Bucaramanga

La Secretaría de Salud y Ambiente confirmó que, a la semana epidemiológica 35, entre el 24 y el 30 de agosto, se han notificado en la capital santandereana 2.412 casos de dengue. Según el reporte oficial, en 2025 se registra un promedio de 68 casos por semana.

Las comunas con mayor número de contagios son la 3, la 1 y la 13, y los barrios con más reportes son Comuneros (104), San Francisco (85), Real de Minas (78), Campohermoso (73) y Provenza (67). El 53 % de los casos corresponde a hombres y el 47 % a mujeres.

La población más afectada son los menores de 15 años:

Los adultos jóvenes entre 20 y 29 años concentran el 17 % de los contagios, mientras que los menores de 15 años representan el 39 %, lo que corresponde a 949 casos notificados.

Muertes por dengue en Bucaramanga:

Hasta la fecha se han registrado cinco casos de dengue grave, pero no se ha confirmado ninguna muerte. Sin embargo, la Secretaría informó que hay dos casos en estudio y uno reciente, de un menor de 15 años.

“Ahora muy pendientes del reciente caso de notificación de un menor de 15 años, que no tenemos información, ni confirmación de que se trate de dengue porque no fue reportado al SIVIGILA como un caso probable de dengue“, señaló la secretaria de Salud de Bucaramaga, Claudia Amaya.

Este último caso coincide con el fallecimiento del niño deportista de la Selección Santander de fútbol, hecho que ha generado conmoción en la región. Las autoridades aclararon que aún no hay confirmación de que la causa de su muerte esté asociada al dengue.

Un llamado a la prevención y eliminación del mosquito transmisor

La secretaria de Salud, Claudia Mercedes Amaya, insistió en mantener las medidas de prevención, eliminando criaderos del mosquito Aedes aegypti en viviendas y espacios públicos, y reiteró que los equipos de salud continúan realizando visitas pedagógicas casa a casa.