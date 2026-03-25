Autoridades en La Guajira anuncian $50 millones por información sobre atentados en Cerrejón

Tras los ataques registrados el pasado domingo en las vías férreas de Cerrejón, autoridades de La Guajira se reunieron en un Consejo de Seguridad extraordinario en la Estación de Policía de Riohacha para evaluar la situación y adoptar medidas.

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En este espacio participaron de manera articulada la Secretaría de Gobierno departamental, liderada por Misael Velásquez; el secretario de Gobierno del municipio de Uribia, René Lindarte; la Policía Nacional, el Ejército Nacional, Migración Colombia y representantes de la empresa Cerrejón, quienes evaluaron la situación de orden público y definieron estrategias conjuntas para fortalecer la seguridad en el territorio.

Recompensa de hasta $50 millones

Como resultado de esta mesa de trabajo, se anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes suministren información que permita identificar y judicializar a los responsables de estos hechos. Esta medida busca avanzar de manera efectiva en las investigaciones y garantizar resultados concretos frente a los incidentes registrados.

Durante el desarrollo del consejo de seguridad, el secretario de Gobierno del municipio de Uribia, René Lindarte, trajo a colación la situación presentada durante el fin de semana en la que una joven en estado de embarazo resultó herida, hecho que genera preocupación y que actualmente es materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Asimismo, se informó que la persona se encuentra recibiendo atención médica.

“Estos hechos no solo afectan la infraestructura estratégica del departamento, sino que también ponen en riesgo la tranquilidad de nuestras comunidades. Desde el territorio estamos actuando, pero es necesario un mayor respaldo del Gobierno Nacional, entendiendo las condiciones particulares de La Guajira, su frontera y las alertas que hoy están vigentes”, afirmó el secretario de Gobierno departamental, Misael Velásquez.

Las conclusiones de este consejo de seguridad serán elevadas al Gobierno Nacional como parte de las acciones que buscan fortalecer la respuesta institucional frente a los desafíos de orden público en el departamento.