Recuperan 7 cuerpos del cementerio Calancala en Barranquilla; podrían ser víctimas del conflicto

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó siete cuerpos en el cementerio católico Calancala, en Barranquilla, durante una nueva fase de intervención en la Zona 7B.

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Este hallazgo representa un “avance significativo en la búsqueda de personas desaparecidas en el Atlántico y abre la posibilidad de dar respuesta a varias familias que durante años han esperado conocer el paradero de sus seres queridos”, dijo la Unidad.

De acuerdo con la investigación, los cuerpos corresponderían a personas halladas entre 2003 y 2006 en las riberas del río Magdalena y en arroyos cercanos.

Según la entidad, varios de los cuerpos presentan signos de violencia, lo que refuerza la hipótesis de que podrían tratarse de víctimas del conflicto armado.

Los restos serán trasladados a Medicina Legal para avanzar en procesos de identificación mediante análisis dactiloscópicos y genéticos.