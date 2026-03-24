Procuraduría indaga a funcionarios que habrían ejercido como jurados de votación en Barranquilla

Elecciones al Congreso. Colombia elegirá al Congreso y a los candidatos presidenciales de diferentes alianzas. (Foto: Sebastian Maya/Long Visual Press/Universal Images Group vía Getty Images) / Long Visual Press

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por su presunta participación como jurados de votación en mesas específicas durante las elecciones de Senado y Cámara del pasado 8 de marzo de 2026, en Barranquilla.

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Mesas bajo la lupa en el sur de Barranquilla

De acuerdo con la Procuraduría Regional de Instrucción Atlántico, las irregularidades habrían ocurrido en el Colegio Nueva Esperanza del Sur, en las mesas 3 y 4, y en el Colegio Técnico Distrital de Rebolo, mesa 9.

En estos puntos se habrían evidenciado inconsistencias entre el número de ciudadanos habilitados para votar y la cantidad de sufragios contabilizados al cierre de la jornada, lo que encendió las alertas de las autoridades.

Presunta incineración de votos

El Ministerio Público señaló que, al detectar discrepancias en los registros del formulario E-11, los jurados habrían procedido a incinerar una cantidad significativa de votos, conforme a lo establecido en el Código Electoral. Sin embargo, esta actuación podría constituir una falta disciplinaria.

Recolección de pruebas y verificación

Con la apertura de la indagación, el órgano de control busca establecer si ocurrieron las conductas denunciadas y determinar la posible responsabilidad de los implicados. Para ello, ya fueron decretadas varias pruebas que permitirán esclarecer los hechos.