Continúa la ofensiva contra la estructura Jaime Martínez en el norte del Cauca

Buenos Aires - Cauca

La Tercera División del Ejército Nacional confirmaron que las tropas sostienen operaciones militares contra el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc en zona rural de Buenos Aires, Cauca y el Alto del Naya.

De acuerdo con las comunidades se reportan varias familias confinadas en medio de los hostigamientos y los combates.

El brigadier general Hernando Africano, comandante de la Tercera División, explicó que los combates responden al avance de los militares hacia donde la estructura Jaime Martínez tiene posiciones estratégicas.

“Las tropas han avanzado en profundidad hasta el sector occidente donde la estructura delincuencial tiene una retaguardia estratégica. Entramos sobre el sector del Naya e hicimos unas acciones que derivaron en confrontaciones”, destacó Africano.

El oficial confirmó que las operaciones militares no paran en la jurisdicción y que continuarán con el despliegue operacional para debilitar la capacidad delictiva de las disidencias en esta zona del Cauca.

Hasta el momento no se reportan heridos ni víctimas mortales, pero las comunidades permanecen en tensión e incertidumbre ante continuidad de enfrentamientos.