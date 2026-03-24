Paloma Valencia demandó decreto que da superpoderes a sindicatos: “crea una extorsión permanente”

La candidata presidencial y senadora Paloma Valencia demandó, ante el Consejo de Estado, el decreto que les da superpoderes a los sindicatos del país y pidió su nulidad alegando que “es una sentencia de muerte” para las micro, pequeñas y medianas empresas.

En su demanda, la aspirante presidencial reiteró que el Gobierno “no puede crear negociaciones sindicales por sectores obligatorias para todas las empresas, sin importar si están en quiebra o si no tienen los recursos para pagar las exigencias”.

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Además, a través de su cuenta de X dijo que no se puede obligar a las empresas a entregarles a los sindicatos toda su información financiera, incluyendo los secretos empresariales.

“Y mucho menos crear una especie de impuesto que todos los trabajadores deben pagarles a los sindicatos, sin importar si son parte de ellos”, agregó.

La congresista ratificó que esta norma es abiertamente ilegal y "crea una extorsión permanente” durante las elecciones presidenciales.

Incluso, recordó que el Congreso de la República negó estas disposiciones, que tildó de “absurdas”, en el proyecto de ley de Reforma Laboral.

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“Petro se cree rey y quiere pasar por encima de la Constitución, le encanta legislar por decreto. Aquí estamos para dar la batalla y defender a los colombianos de los abusos del Gobierno”, indicó.