CGT dice que decreto de sindicatos no es imposición, Acopi dice que no podría asumir costos

María Elena Ospina, presidente del gremio de las pequeñas y medianas empresas - ACOPI-, se refirió en 6 AM W sobre el decreto 234 del Ministerio de Trabajo, que señala que los sindicatos ya no negociarán solo con una empresa sino que podrán hacerlo con todo un sector, por tanto los acuerdos se aplicarían a todas las empresas de ese sector.

“El decreto lo que hace es afectar demasiado a las mipymes. Lo que se negocia en los niveles superiores como el nivel sectorial que es el que más nos afecta a nosotros, sería gravísimo porque lo que se negocia en ese nivel superior estaría afectando también a la micro, a la pequeña empresa”, afirmó.

La líder sindical explicó que, por ejemplo, una empresa de cinco empleados, donde se negocian auxilios, tiempos no remunerados, etcétera, esa microempresa no podría asumir esos costos que se concerten con, incluso, empresas del mismo sector pero más grandes.

“Sí es cierto que tuvimos la posibilidad de tener conversaciones alrededor de seis meses, pero definitivamente no tuvimos un acuerdo que permitiera sacar un decreto acorde a las necesidades del empresariado colombiano”, aseveró.

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Ospina remató señalando que “desde el principio de la concertación lo que pedimos fue excluyan a las Mipymes de la negociación colectiva”.

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Trabajadores dicen que “negociación no es imposición”

Por su parte, Percy Oyola, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT) afirmó que el decreto fue discutido en una subcomisión en la que participaron abogados de las centrales y también del sector empresarial y, por supuesto, el Gobierno.

Para él los beneficios que trae esto es que cada empresa ahora tendrá niveles superiores de negociación, a nivel sectorial y a nivel de industria, entre otros aspectos, tomando recomendaciones de la OIT que permiten que las federaciones y confederaciones sean partícipes y actores de estos procesos de negociación colectiva.

Frente a las críticas de los pequeños empresarios, afirmó que “la negociación no es una imposición, entonces no pueden decir en las pymes de que les van a imponer lo mismo que en empresas grandes. Hay una medida que es el que ellos deberán negociar a esos niveles de industria o sector, pero la interlocución es con ellos y ellos dirán qué pueden conceder y qué no pueden conceder en ese marco de tipos de negociación”.

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Eso sí, reconoció que “sin duda alguna lo que tenga poder vinculante a esos niveles es lo que pueden esas empresas también asociadas o representadas por sus gremios acordar con los sindicatos en una negociación de tipo sectorial”.

Recordemos que de acuerdo con el Ministerio del Trabajo uno de los pilares del decreto es la obligatoriedad de negociar en una única mesa y con un único pliego de peticiones cuando concurran varias organizaciones dentro de un mismo ámbito superior a la empresa.