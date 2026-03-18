MinTrabajo sobre decreto que da superpoderes a sindicatos: “no elimina la negociación por empresa”

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, se pronunció en 6 AM W sobre el decreto 234, que permite acuerdos de los sindicatos a nivel de grupos de empresas, ramas o sectores de actividad. Es decir, un sindicato de una empresa podrá unirse con los otros sindicatos de otras empresas del mismo sector y los acuerdos se aplicarían a todas las empresas del sector.

Sanguino les respondió a las micro y pequeñas empresas, que han expresado su preocupación por este decreto. “Este decreto no elimina la negociación por empresa, establece una negociación en un nivel superior, por eso se llama técnicamente negociación multinivel, que la acuerdan las partes, es decir las empresas de una rama de industria o de un sector de producción acuerdan con sus sindicatos si hacen una negociación multinivel o no”.

A ello agregó que “las empresas pequeñas y medianas, si así lo acuerdan, pueden participar de esa mesa de negociación”.

En este mismo sentido explicó que que en el marco de las negociaciones pueden acordar, por ejemplo, qué exclusiones tienen esas pequeñas y medianas empresas de lo que se acuerde en la mesa de negociación.

“Entonces, esta negociación ayuda a concentrar y a ordenar la negociación”, remató.

En este sentido, el Ministro señaló que el decreto establece un tratamiento diferencial y aconseja o establece que estas pequeñas y medianas empresas lo mejor es que estén sentadas en en una sola mesa de negociación a un nivel más alto, porque les permite precisamente evitar que acuerdos entre sindicatos grandes con empresas grandes se apliquen indiscriminadamente en sus unidades empresariales”.

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“Yo le diría al pequeño empresario que Colombia necesita tener reglas de juego claras y reglas de juego diferenciadas, y que su participación en un proceso de negociación que puede, no es obligatorio que ocurra la negociación a un nivel más alto de su propia empresa, generar un escenario de unificación del costo de la fuerza laboral con tratamientos diferenciales para su empresa”, remató Sanguino.

¿Ya existía la negociación multinivel?

Según el Ministro de Trabajo, en el país hay un antecedente de negociación multinivel. El decreto 243 del 2024 estableció este modelo de negociación para el sector público. “Ya hicimos un acuerdo nacional estatal el año pasado, que unificó más de cien pliegos en un solo pliego (...) y eso nos permitió en cuarenta días tener un solo acuerdo para todos los trabajadores estatales del país”.

Según el jefe de la cartera de Trabajo, en Colombia hay un poco más de un millón de trabajadores sindicalizados, “porque tenemos una tasa de sindicalización extremadamente baja, la más baja de América Latina, 4.5% de los trabajadores están sindicalizados y tenemos 12.000 sindicatos. El sindicalismo de alguna manera es un espejo roto, es fragmentado”.

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