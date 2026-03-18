“Es complejo y genera preocupación”: abogado Iván Quintero por decreto que fortalece sindicatos

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El abogado laboralista Iván Quintero conversó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, sobre el decreto con el que el Gobierno Nacional habilitó las negociaciones de sindicatos por sectores en Colombia.

Mencionó dicho decreto es “complejo” y le genera preocupación porque conoce bien los niveles empresariales que hay en el país, y lo que establece el decreto es que, a partir de la expedición, “la negociación colectiva se vuelve de varios niveles: el que ya existe y hacia arriba otros”.

“Significa que, en adelante, los sindicatos de algún sector pueden presentar un pliego único a todas las empresas del sector y aplicará a la totalidad de los trabajadores de ese sector”, aclaró.

De esta manera, señaló que las grandes perjudicadas serían las pequeñas y medianas empresas del país, pues las grandes compañías sí pueden asumir los requerimientos de la ley.

“Preocupa mucho que el decreto deja más dudas que certezas”, sostuvo.

Escuche la entrevista completa con Iván Quintero aquí: