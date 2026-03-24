Martes 24 de marzo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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Uno de los soldados que viajaba en el avión accidentado en Putumayo era del municipio de Calarcá en el Quindío, el alcalde de la localidad asegura que la familia no sabe nada si está dentro de los heridos o fallecidos.

Estamos hablando del cabo 1ro del Ejército Nacional JAIRO ANDRÉS RINCON MACHADO, que, según el alcalde de Calarcá, Sebastian Ramos es oriundo de este municipio del Quindío, Vecino del barrio Joaquín Lopera de la villa del cacique donde la familia le ha expresado que no tiene noticias claras de su familiar y por eso ha pedido oración por la vida de este militar y que haya sido uno de los soldados que pudo salir con vida.

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En redes sociales Sebastián Ramos, alcalde de Calarcá escribió “Le pido hoy a todos los calarqueños que desde lo más profundo de nuestros corazones elevemos una oración por la vida de un calarqueño que se encontraba en el avión que se accidentó en Puerto Leguizamón. El cabo 1ro del Ejército Nacional JAIRO ANDRÉS RINCON MACHADO. Vecino del barrio Joaquín Lopera.

Y agrega “No hay noticias claras como se encuentra, por eso pido que oremos por su vida y que se encuentre entre quienes pudieron salir con vida de esta horrible tragedia.

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Investigación disciplinaria a un alcalde del Quindío por presunta indebida participación en política

La Procuraduría sostiene que, al parecer, el alcalde de Quimbaya Juan Manuel Rodríguez habría concedido el uso de la palabra a un candidato a la Cámara durante la celebración de un evento oficial en el año 2025

Se trata del actual alcalde del municipio de Quimbaya Juan Manuel Rodríguez Brito a quien la Procuraduría General de la Nación le abrió investigación por su presunta indebida participación en política durante el encendido navideño de 2025, evento al que habría asistido junto al representante a la Cámara y aspirante a repetir curul, John Edgar Pérez Rojas.

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La Procuraduría Provincial de Instrucción de Armenia señaló que, durante el evento, el mandatario, al parecer, concedió el uso de la palabra al entonces candidato y se realizaron varias arengas de carácter político, algunas de las cuales quedaron registradas en fotografías, videos y publicaciones en redes sociales.

Más información Viernes 20 de marzo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

El ente de control indicó que el acto, llevado a cabo el 30 de noviembre de 2025, tenía carácter institucional, se desarrolló en un espacio público dispuesto por la Alcaldía, fue financiado con recursos del presupuesto municipal y difundido a través de canales oficiales.

Por estos hechos, el Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas documentales, con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido las conductas objeto de la presente actuación disciplinaria.

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Diana Ospina, la mujer de 46 años que fue víctima de secuestro y paseo millonario tras salir de una discoteca en Bogotá, habló públicamente un mes después de lo ocurrido, la víctima tiene arraigo en el departamento del Quindío

Ospina participó en una actividad liderada por la Alcaldía de Bogotá y la Policía Nacional, a través del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), llamada: “Un paso adelante contra el secuestro y la extorsión”. Esta iniciativa busca fortalecer la prevención de estos delitos y fomentar la participación ciudadana.

Durante el evento, la mujer agradeció a los ciudadanos, a los medios de comunicación y a las autoridades por el apoyo recibido, y reconoció que ha sido un proceso difícil en el que ha necesitado acompañamiento constante.

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“Gracias por traerme a casa sana y salva, por estar ahí. Ha sido un proceso difícil. Estuve acompañada todo el tiempo por el secretario de Salud, la Alcaldía, el alcalde, el Gaula y la Policía Nacional. Aun así, es necesario el apoyo psicológico; es un día a la vez, con paciencia y confianza”, expresó.

Asimismo, Ospina afirmó: “Me siento muy afortunada. Había algo en mi corazón que me decía que volvería a casa, así fuera de manera complicada. Siempre hay que denunciar para que esto no vuelva a pasar; no le puede pasar a nadie más”.

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Un Juzgado condenó a 12 años de prisión al homicida de padre e hija, ambos adultos mayores, en medio de un caso de intolerancia en Armenia

El 16 de noviembre del año 2025 se registró un acto de intolerancia tras un choque de un vehículo contra una vivienda en el barrio Porvenir al sur de la ciudad. Tras llegar a una conciliación por cinco millones de pesos por los daños causados, Luz Amparo Moscoso Palomino de 65 años y Julio Cesar Moscoso Echeverry de 89 años quienes eran padre e hija fueron asesinados con arma de fuego.

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El viernes 20 de marzo se llevó a cabo la audiencia por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Armenia con el fin de dar a conocer el preacuerdo establecido por la Fiscalía que consiste en que Erinson Mosquera Córdoba, aceptó los cargos de Homicidio, fabricación tráfico y porte de armas de fuego. Asimismo, en medio de las condiciones de ese preacuerdo está el de pedir excusas públicas a la familia por el doble homicidio por lo que Erinson dio a conocer que no es una mala persona y no pertenece a un grupo criminal.

Dijo que fue una situación que pasó y que lamenta de todo corazón por lo que extendió las disculpas no solo a la familia sino a la comunidad en general, al fiscal y a la juez a cargo del proceso judicial.

En ese sentido el Juzgado aprobó el preacuerdo realizado entre las partes y anunció el sentido del fallo de carácter condenatorio en primera instancia donde declara penalmente responsable a Erinson Mosquera en calidad de autor dolo del concurso de delito de Homicidio en concurso Heterogéneo con el delito fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y en consecuencia lo condenó a la pena principal de 144 meses de prisión.

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La Juez manifestó que se cumplió con los elementos trasladados por la Fiscalía como son las actas de inspección a cadáver de las víctimas y también el oficio donde se evidencia que Erinson no contaba con el permiso para el porte de armas de fuego. Asimismo, mencionó que el condenado se encontraba en plena capacidad mental para comprender la ilicitud de su actuar que no solo está prohibida, sino que es sumamente reprochable.

La Juez dijo que con relación a la solicitud de la defensa del condenado para que sea trasladado a un establecimiento carcelario fuera del Quindío por temas de seguridad, fue enfática en decir que es el director del Inpec quien dispone la estancia en dichos establecimientos.

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No para la criminalidad en Armenia, durante el puente festivo se registraron dos homicidios uno por riña y otro por ajuste de cuentas

El primer caso se presentó en la noche del viernes 20 de marzo en el barrio Tigreros de la ciudad donde fue asesinado con arma de fuego Juan Carlos Bedoya Arias de 22 años. Al parecer el hecho estaría relacionado con ajuste de cuentas y la víctima registraba antecedentes judiciales por delitos como tráfico de estupefacientes y homicidio.

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El otro caso se registró el domingo 22 de marzo en el barrio Calima de la ciudad donde en medio de un hecho de intolerancia fue asesinado con arma cortopunzante Jheovany León Echeverry de 49 años quien, aunque fue trasladado a un centro asistencial falleció debido a la gravedad de las heridas. Las autoridades lograron la captura del presunto responsable y fue dejado a disposición de la autoridad competente para su judicialización.

El secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez reconoció la problemática y sostuvo que la mayoría de los casos registrados tienen relación con temas de microtráfico. En ese mismo sentido, mencionó que la otra causa es por la falta de tolerancia donde se presentan enfrentamientos con arma blanca y desencadena en estos homicidios.

Con estos nuevos casos ya son 32 homicidios registrados en la capital quindiana en lo corrido del año.

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No hay derecho, dos gestores de convivencia fueron agredidos en medio de operativos para la recuperación del espacio público en Armenia

El hecho se registró en la carrera 20, con calle 15 de la ciudad donde en medio de un procedimiento contra la ocupación indebida del espacio público, los servidores fueron atacados con un elemento contundente por parte de personas vinculadas a un establecimiento comercial.

Al respecto el secretario de Gobierno, Carlos Arturo Ramírez rechazó de manera categórica dicha agresión entendiendo que entre las personas agredidas se encuentra una mujer.

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Enfatizó que la preocupación es alta por la intolerancia puesto que en días pasados fueron agredidos cuatro agentes de tránsito en operativos de control y el caso reciente relacionado con los gestores de convivencia de la administración municipal.

Mencionó que la violencia no puede ser la respuesta frente a la autoridad puesto que es reprochable que personas que están incumpliendo con la normatividad, además, agredan a quienes trabajan por el orden y la convivencia de la ciudad.

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En la vía La Línea entre Quindío y Tolima, fueron capturadas dos personas cuando transportaban paquetes de marihuana en las llantas de repuesto y tanque de gasolina de una camioneta

En la vía Armenia- Ibagué en La Línea se registró el operativo mediante los controles que establecen las autoridades en este importante corredor vial.

Precisamente el coronel Carlos Mario Bustamante, comandante de la Policía del departamento informó que detuvieron una camioneta que era procedente del departamento del Cauca con destino a la ciudad de Bogotá y transportaba en la llanta de repuesto y en el tanque de la gasolina siete paquetes de marihuana forrados con cinta y 13 botellas plásticas con una sustancia conocida como hachís (derivado de la marihuana).

Asimismo, mencionó que en el vehículo se movilizaban dos personas de 28 y 33 años que fueron capturadas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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La Policía Quindío a través de la Seccional de Investigación Criminal en coordinación con la Fiscalía Octava URI de Armenia y Primera de Calarcá capturaron en hechos aislados a dos personas en el municipio de Génova.

La primera captura se realizó en la vereda Puerto Rico, donde se notificó esta medida a un hombre de 26 años de edad por el delito de feminicidio en modalidad de tentativa y tortura, hechos ocurridos en zona rural de Génova, donde el capturado agredió con arma corto contundente (machete) a su compañera sentimental y 2 menores de edad.

Este hombre presenta registros en el Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA por los delitos de violencia intrafamiliar en años 2025 – 2026, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes año 2025 y fraude a resolución judicial año 2026.

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La segunda captura se realizó en vía pública del barrio Valencia a una mujer de 21 años de edad por el delito de hurto calificado en modalidad de tentativa, por hechos ocurridos el 19 de junio de 2025, donde se apodera de varios elementos de un establecimiento comercial en el centro del municipio, esta persona tiene registros en SPOA por los delitos de hurto calificado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Los capturados fueron dejados a disposición de la fiscalía general de la Nación para su correspondiente judicialización, donde finalizadas las audiencias le fue otorgado medida de aseguramiento intramural en establecimiento carcelario.

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En el Quindío advierten del repunte en consultas médicas por enfermedades respiratorias ante la variabilidad climática, el llamado es a reforzar la vacunación contra la influenza

En medio de las actuales condiciones climáticas donde se registran días de intenso sol y fuertes lluvias es el ambiente propicio para que se presenten este tipo de infecciones en la comunidad.

Precisamente la gerente del hospital San Juan de Dios de Armenia, Diana Carolina Castaño indicó que, aunque la curva es plana en comparación a otras épocas en las que ha sido evidente el pico, se registra la alta demanda en consultas por enfermedades relacionadas con la neumonía e influenza.

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Reconoció que llegan pacientes con un avance significativo que incluso deben ser atendidos en una unidad de cuidados intensivos, pero fue clara que al momento la curva está plana.

La gerente del principal hospital del departamento destacó el llamado a la vacunación contra la influenza que es gratuita y que considera es el primer biológico que puede proteger frente al avance de los síntomas de la neumonía.

Resaltó que lo más importante es la prevención y de ahí lo clave de que si se cuenta con los síntomas relacionados con infecciones respiratorias portar el tapabocas, realizar el lavado constante de manos para evitar el contagio y posterior propagación.

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En la última mesa de trabajo liderada por la Personería Municipal de Calarcá y en la que participó la secretaría de Salud departamental, la Defensoría del Pueblo, la subsecretaría de Salud de Calarcá y directivas del Eje Cafetero de Discolmets, se revisaron compromisos y acciones de mejora adquiridos anteriormente por el dispensador de medicamentos para los usuarios de la Nueva Eps en la Villa del Cacique.

Es así como las directivas reportaron procesos de contratación de nuevo personal para el punto ubicado en el barrio El Cacique de Calarcá, con el fin de disminuir los tiempos de entrega y capacitaciones continuas sobre la humanización del servicio.

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Igualmente se anunció, luego de la autorización recibida por la secretaría, la entrega de medicamentos controlados a partir de mediados de abril, así como la adquisición de un stock para dar cumplimiento a los pendientes que se tienen.

Durante el encuentro, las directivas de la entidad anunciaron además un nuevo servicio de entrega de medicamentos a domicilio para los municipios cordilleranos de martes a viernes y los días sábados para el corregimiento de Barcelona.

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Denuncian problemática social y de inseguridad en los alrededores de la antigua estación del ferrocarril de Armenia, las autoridades sostienen que refuerzan los patrullajes

Desde el traslado de la secretaría de tránsito de la ciudad a la plaza minorista aumenta la preocupación por la situación de seguridad en la zona de la antigua estación del ferrocarril.

A raíz de esta situación, se llevó a cabo un debate en el Concejo Municipal, el ponente fue el concejal Jonatan Rojo quien reconoció que es un tema muy sensible por lo que es clave el espacio para instar a las autoridades para trabajar en el deterioro ambiental, social, administrativo y cultural en este importante lugar de la ciudad.

Considera que el agravante ahora es que los vehículos que se encuentran en la zona adecuada como patios de Setta están siendo desvalijados y hurtan las placas lo que es más preocupante porque puede ser utilizado con fines delictivos.

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Sobre la situación inicialmente se refirió el secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez sostuvo que han realizado las gestiones pertinentes para recuperar el lugar en conjunto la administración municipal y el gobierno nacional.

Fue claro que la situación de seguridad es más una percepción debido a la presencia de los habitantes en situación de calle puesto que con base a las estadísticas de comisión de delitos en la zona es muy baja respecto a otros sectores de la ciudad.

Explicó que habían evaluado la posibilidad de alojamiento para el Ejército, pero por temas logísticos no logró darse dicha ubicación en el sector. Enfatizó que a pesar de lo anterior establecen rondas permanentes de la Policía y el Ejército para mejorar la percepción de seguridad.

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A su turno, el secretario de tránsito de la ciudad, Daniel Jaime Castaño dio a conocer que avanzan con el proceso de chatarrización de los vehículos que se encuentran en la zona.

Señaló que han retirado más de 1.600 motocicletas quedando cerca de 34 y 163 carros por lo que actualmente están en el proceso de identificación plena del vehículo con el fin de conocer si fue inmovilizado por temas de tránsito, que sería competencia directa de la entidad para la desintegración, si corresponde a la Fiscalía por siniestralidad vial o a un juzgado por temas de derechos comisorios.

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Por último, la directora de la Corporación de Cultura y Turismo de la ciudad Erika Falla dijo que están al tanto de que se cumpla con el acondicionamiento del lugar. Reconoció que la mayor preocupación tiene que ver con la seguridad por eso establecen alternativas como el salir a las cinco de la tarde para evitar la noche y todo lo que se podría generar para los funcionarios.

Mencionó que cuentan con vigilantes, sin embargo, considera la problemática es compleja lo que no permite las mejores condiciones para quienes continúan laborando en la zona. Enfatizó que una de las soluciones a la problemática es avanzar en la situación jurídica con el hueco que afecta tanto la imagen del lugar lo que permitiría mejorar el panorama.

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Desde la secretaría de Hacienda de Armenia alertan sobre falsos mensajes para que adultos mayores reciban beneficios tributarios

La advertencia está relacionada con la circulación de mensajes a través de WhatsApp en los que se comparte un enlace para diligenciar supuestos formularios con el fin de acceder al beneficio tributario dirigido a personas mayores de 60 años. El secretario de hacienda de la ciudad, Yeison Pérez recordó a los adultos mayores interesados en la exención del 50% del impuesto predial no se ha generado formularios digitales para realizar la solicitud correspondiente.

Frente a lo anterior envío un llamado a los ciudadanos a no atender este tipo de mensajes, ya que podrían corresponder a intentos de desinformación o posibles fraudes.

Reiteró que el trámite de solicitud debe ser radicado en la ventanilla única habilitada por la administración municipal en las instalaciones de la alcaldía o a través del correo electrónico oficialmente habilitado y no con enlaces por redes sociales.

Advirtió que existe la posibilidad de que esta información que vienen solicitando inescrupulosos sea utilizada para generar otras acciones irregulares que no tienen que ver con la alcaldía.

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Desde Proyecta Quindío advierten sobre retrasos para el traslado temporal del hospital de Quimbaya, directivas del centro asistencial manifiestan que el avance es de un 80%

Recordemos que la administración municipal debe acondicionar el coliseo Leones de Quimbaya con el fin de generar el traslado temporal del hospital mientras se llevan a cabo las obras de modernización por parte de la gobernación departamental.

La gerente de la empresa Proyecta, Lina Marcela Roldán manifestó que han cumplido puesto que en el mes de noviembre adjudicaron obra e interventoría por 29 mil millones de pesos.

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Reconoció que el plan de contingencia no es fácil por lo que se ha generado un retraso en el municipio, sin embargo, solicitaron una mesa técnica donde quedó el compromiso de que el próximo 15 de abril entregarán las instalaciones del hospital para ejecutar la intervención. Afirmó que la idea era iniciar todo el proceso en el mes de enero lo que refleja el retraso no dentro del proyecto porque ha logrado sostenerlo en la plataforma y no tiene acta de inicio para que no corran los tiempos contractuales.

Consultamos sobre el tema al gerente del hospital Sagrado Corazón de Jesús del municipio, Juan David Arango quien destacó que vienen adelantando las obras de adecuación del antiguo coliseo de Leones donde se establecerá el plan de contingencia del hospital para garantizar la prestación de los servicios de salud.

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Dijo que en la mesa técnica que se llevó a cabo con la empresa Proyecta evidenciaron que se encuentran en una fase avanzada en un 80 a 90% de las adecuaciones del plan de contingencia que debe cumplir con los requerimientos para un periodo no menor a 17 meses que duraría la construcción del nuevo hospital.

Explicó que el plan de contingencia terminará su ejecución a mediados del mes de abril lo que permitirá que entre el 15 y a finales de ese mes se establezca el traslado de la totalidad de las instalaciones del hospital a el área de contingencia.

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Con una satisfacción de usuarios del 98% y más de 84.600 personas atendidas durante 2025, Red Salud Armenia presentó los resultados de su gestión durante la audiencia pública de rendición de cuentas.

Durante la vigencia, la entidad realizó más de 93.400 consultas médicas y 240.000 exámenes de laboratorio, además de desarrollar más de 123.000 actividades de promoción y prevención, fortaleciendo la atención en salud en diferentes sectores del municipio.

Dentro del componente financiero, la entidad logró una ejecución presupuestal del 78,49%, manteniendo sostenibilidad y eficiencia en el uso de los recursos.

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destacaron un incremento progresivo del presupuesto, pasando de más de $44 mil millones en 2024 a $50.698 millones en 2025, lo que demostró una mayor capacidad operativa y de gestión de los recursos.

El gerente de la entidad José Antonio Correa López enfatizó que estos resultados responden al fortalecimiento institucional y al trabajo del talento humano en salud. “Estos avances se traducen en mejor atención para la comunidad y en una red pública más sólida y confiable”, manifestó.

En materia jurídica, se resaltó una tasa de éxito procesal del 81%, junto con la atención oportuna de 248 derechos de petición y 139 acciones de tutela, garantizando la defensa de los intereses institucionales.

Estatua de John Lennon La obra artística realizada en la década del 80 por el maestro Rodrigo Arenas Betancourt y que fuera un encargo del ex narcotraficante Carlos Ledher Rivas, fue devuelta a La Posada Alemana, ahora propiedad de la gobernación del Quindío desde 2020, cuando la Sociedad de Activos Especiales (SAE) oficializó la entrega.

Luego de la captura y posterior extradición de Ledher, el bien público desapareció y se tejieron muchos mitos sobre su paradero. Según lo expresado por el titular de cultura Felipe Robledo Martínez, “hoy se está demostrando que nos une la cultura, que tenemos la oportunidad de tenernos desde la cultura, como un norte para transformar el departamento y volver a ser, si ya no joven como reza el escudo al menos sí rico y poderoso”.

la Gobernación del Quindío invita a una rueda de prensa el día 24 de marzo a las 2:30 de la tarde en La Posada Alemana, donde se contará la historia detrás de la recuperación de este bien artístico de los quindianos.

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6.360 hogares del Quindío recibirán transferencias de Renta Ciudadana y Devolución del IVA

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya anunció el inicio de la entrega del primer ciclo de transferencias de los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA en el Quindío, desde el 20 de marzo hasta el 5 de abril.

En este primer ciclo, el Gobierno nacional invierte en el Quindío, 2.612.838 millones de pesos. Estos recursos están destinados a fortalecer y mejorar la calidad de vida de 6.360 hogares beneficiarios del departamento.

La entrega se realizará mediante la modalidad de giro para todos los hogares beneficiarios, y se garantizará la cobertura en todo el territorio nacional a través de la Unión Temporal conformada por SuRed y Supergiros.

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Con sonrisas, juegos, aprendizaje y cuidado permanente, niñas y niños del departamento del Quindío encuentran en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) espacios seguros y enriquecedores que promueven su crecimiento integral.

La Florida, Villa del Café, Alberto Pava, Antonia Santos, Jardín Social Color Esperanza, La Nueva Libertad, Constructores de Paz, Playa Rica y Llanitos, son CDI diseñados especialmente para atender a la niñez, y donde se implementa una atención integral que articula componentes pedagógicos, nutricionales, de salud y acompañamiento psicosocial.

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Hoy martes en el auditorio Euclides Jaramillo Arango de la Universidad del Quindío a las 10:00 a.m. se llevará acabo la presentación de “Horizonte Quindío prospectiva 2050” un proyecto que busca recoger las necesidades, potencialidades y sueños para la construcción del futuro para el departamento y el cual espera convocar a todos los empresarios y a la sociedad civil.

A través de 10 meses temáticas, integradas por las fuerzas vivas del Quindío, “Horizonte Quindío prospectiva 2050” contempla la realización de un diagnóstico inicial, un curso de formación especializada con certificación internacional y la formulación de una propuesta para institucionalizar la prospectiva mediante un modelo de gobernanza anticipatoria y un observatorio regional.

Este proyecto es apoyado por la Gobernación del Quindío, Facilísimo, Comfenalco Quindío, EDEQ, Comité de Cafeteros, Pro-Quindío, Cámara de Comercio, Alcaldía de Armenia, Universidad del Quindío, Universidad La Gran Colombia y Red IQ, entidades que unieron esfuerzos para contratar a la CEPAL - Comisión Económica para América Latina y Caribe- con el fin de realizar el ejercicio de prospectiva.

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En deportes, la victoria del Deportes Quindío de visitante 2 a 0 Ante Bogotá FC, que lo ubican segundo en la tabla de posiciones con 24 puntos muy cerca de la clasificación entre los 8 primeros de la tabla en el Torneo Dimayor de la B, el próximo partido del equipo milagroso será este jueves 26 de marzo de local en el estadio Centenario de Armenia a las siete de la noche frente a Orsomarso.

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De otro lado, la deportista quindiana de MTB (mountain bike), Isabela Morales, cerró una destacada participación en la Segunda Válida de la Copa Colombia de MTB, realizada en Ginebra, Valle, donde conquistó una medalla de oro en la prueba de short track y una medalla de bronce en la prueba de XCO.

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Finalmente, La asamblea de Acord Quindío, la asociación colombiana de periodistas deportivos reunida en el Centro de Convenciones de Armenia, ratificó la confianza en la actual dirigencia al reelegir como presidente a Luis Carlos Rodríguez Peralta, La vicepresidencia estará a cargo de Mauricio Echeverri, mientras que la responsabilidad de la tesorería fue confiada a César Naranjo,