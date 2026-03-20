Viernes 20 de marzo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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Desde Armenia, la presidenta de la veeduría Nacional del Catastro Multipropósito anunció que el 9 de abril habrá paro nacional exigiendo al gobierno nacional y local que suspenda el proceso de actuación catastral que ha afectado a 700 municipios

Estamos hablando de Tatiana Muñoz, presidente de la veeduría que fue clara en manifestar que, aunque no está en contra de la actualización catastral el actual proceso está convirtiendo a la comunidad más humilde en los nuevos ricos del país

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Por eso la veedora indicó que hay que reformar la política catastral en Colombia, suspender esos procesos de actualización en más de 700 municipios y tumbar el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo en donde el gobierno nacional ordenó aumentar los avalúos catastrales de manera automática y sin ningún tipo de estudio técnico.

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Tatiana muñoz indicó “lo primero que hay que decir es que una herramienta técnica que es fundamental para darle el valor a la propiedad y saber cuáles son las condiciones de todas las tierras en el país, pues hoy se ha convertido en un negocio.

Hoy los diferentes gobiernos, tanto locales, departamentales y nacionales saben que esta es la base de todo el presupuesto y con el afán de recaudar están haciendo un proceso a punta de especulación inmobiliaria que está convirtiendo a la comunidad más humilde en los nuevos ricos del país y eso es absolutamente irregular.

Hoy tenemos casos en donde y hay miles de casos de cobro coactivo y embargo. ¿Y quién le responde a esa gente cuando tengan que perder sus propiedades?

Hoy han reducido, son tan terribles que hoy los gestores han reducido el problema a un tema de topes del impuesto predial cuando sabemos que esto es la base de todos los impuestos. Estamos hablando impuesto al patrimonio, declaración de renta, el valor de trámites notariales y registrales que todos sabemos que cuando vamos a hacer una transacción inmobiliaria hay que dar el 5% a notario y registro.

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Pero adicional, esta es la base también de muchos programas sociales como el puntaje del Sisbén, el adulto mayor, subsidios de vivienda. O sea, hoy el objetivo es sacar de la pobreza de millones de colombianos en un papel y eso no debe ser así. Esto es un proceso absolutamente técnico que para que dé rentabilidad tiene que salir barato y rápido y eso es lo que están haciendo hoy.

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La veedora agregó “yo quiero aclarar que nosotros, como veedoría nacional, estamos de acuerdo en que se debe hacer catastro, pero con unas reglas claras. Hoy la norma actual es una norma amañada que funciona detrás del negocio. Entonces, hay que reformar la política catastral en Colombia, hay que suspender esos procesos de actualización que ya son nefastos de por sí y hay que suspender también.

Hay que tumbar el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo en donde el gobierno nacional ordenó aumentar los avalúos catastrales de manera automática y sin ningún tipo de estudio técnico. Más de 700 municipios que les cambiaron los avalúos de manera automática. Si el IGAC no lo pudo hacer en 20 años, ¿por qué creyeron que lo podían hacer en 3 meses? ¿Dónde se había visto?

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Entonces, hoy nosotros vamos y ya citamos a paro nacional el 9 de abril porque la tierra se respeta, porque la propiedad se defiende, pero sobre todo porque los derechos que nos dan la Constitución son absolutamente sagrados y no vamos a permitir que los intereses de unos cuantos políticos vengan y les destruya la vida a millones de colombianos.

Yo hay algo que yo he dejado claro en todas mis intervenciones, esto no es un tema de izquierdas y derechas, el dinero no tiene ideología alguna y todo lo han hecho.

Hoy yo no he visto a ningún alcalde demandando ante la Corte Constitucional lo que está pasando lastimosamente dentro de las reglas del catastro, quien tiene el poder después de que yo lo permito es el gestor.

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Durante la jornada de la sesión extraordinaria, del Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal, Comercial y de Desarrollo Rural -CONSEA-, presidido por el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, en la cual se abordó la situación de los avalúos catastrales exagerados en todo el departamento, un aspecto que ha generado preocupación legítima en la comunidad y afectaciones en la economía

El mandatario de los quindianos fue enfático en señalar que: “el Gobierno del Quindío, no tiene injerencia directa en la definición de estos avalúos, este espacio surge por el clamor del sector rural, de nuestros campesinos y productores, quienes enfrentan incertidumbre frente a los impactos económicos que estos procesos pueden generar

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Durante este domingo se realizarán cierres viales por evento deportivo en la vía entre el Quindío y Valle del Cauca

En efecto este domingo 22 de marzo se llevará a cabo una edición más del evento deportivo denominado ‘Media Maratón Quindío en el corredor comprendido entre las glorietas de Tres Esquinas, Malibú y club Campestre. A propósito, el organizador del evento Sebastián Restrepo sostuvo que el reto más grande de la carrera es que se debe generar el cierre de la vía nacional por donde se moviliza el 80% del transporte de carga.

Explicó que la contingencia será desde las cinco de mañana entre la glorieta Malibú en el sector Club Campestre y la zona Franca todo con el fin de realizar el evento deportivo.

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Extendió el llamado a los conductores que deban usar esta vía porque residen en la zona de cierres que salgan de sus viviendas antes de la hora de cierre y a la comunidad en general invitó a tomar la ruta alterna por el sector de El Caimo.

Asimismo, sostuvo que en el sector del Club Campestre habrá un plan para permitir la movilidad de los vehículos hacia el Aeropuerto el Edén y el transporte de carga estará detenido en el Tolima y el Valle del Cauca.

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Arranca proceso de elección de contralor general de la República: En total, son más de 200 los inscritos para ser el nuevo contralor general de la República.

6AM W de Caracol Radio conoció la lista completa de inscritos ante el Congreso para ser el próximo contralor general de la República, sin embargo, hay algunos nombres que llaman la atención dos de los nombres tienen relación con el Quindío, una ⁠Claudia Cardona, excontralora del Quindío y Perches Giraldo actual contralor del Quindío.

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El tejido empresarial del Quindío creció 31,5% en 5 años y duplicó el valor de sus activos

Según datos de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, entre 2020 y 2025 el departamento pasó de 19.006 a 24.998 empresas, lo que representa un crecimiento del 31,5%.

En este mismo periodo, el valor de los activos empresariales se duplicó, pasando de $5,31 billones a $10,93 billones, reflejando un fortalecimiento no solo en número de empresas sino también un fortalecimiento patrimonial significativo.

Paralelo, el sector industrial mantuvo un crecimiento sostenido. Entre 2020 y 2025, el número de empresas industriales aumentó un 22,7%, pasando de 2.477 a 3.039 unidades productivas, consolidándose como un pilar clave en la generación de valor agregado y empleo formal.

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La Secretaría de Hacienda informa a la ciudadanía y, en especial, a los contribuyentes del municipio, sobre la circulación de mensajes a través de la aplicación WhatsApp en los que se comparte un enlace para diligenciar supuestos formularios con el fin de acceder al beneficio tributario dirigido a personas mayores de 60 años.

La Administración Municipal reitera que no se encuentra utilizando ningún tipo de enlace o formulario digital para la gestión de este beneficio y hace un llamado a la comunidad a no atender este tipo de mensajes, ya que podrían corresponder a intentos de desinformación o posibles fraudes.

La radicación de documentos debe realizarse exclusivamente a través de los canales oficiales de la Alcaldía de Armenia o de manera presencial en la Oficina de Atención al Ciudadano, ubicada en el primer piso de la administración municipal, garantizando así la seguridad de la información y la transparencia del proceso.

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Así mismo, se recuerda a los interesados que el plazo máximo para la presentación de documentos vence el próximo 31 de marzo del presente año.

Para resolver inquietudes o recibir orientación, la ciudadanía puede acercarse directamente a la Secretaría de Hacienda, donde se brindará acompañamiento en el proceso de acceso a este beneficio tributario.

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En el marco de la conmemoración del Día del Hombre, la Alcaldía de Calarcá hace un llamado a los hombres del municipio a reconocer su condición de víctimas cuando así corresponda y a denunciar cualquier hecho de violencia por medio de los canales e instituciones dispuestas a brindar atención a quienes enfrentan situaciones de violencia intrafamiliar.

La Administración Municipal destaca que la violencia de género no afecta exclusivamente a las mujeres, sino que también impacta a los hombres, quienes en muchos casos enfrentan barreras sociales y culturales que dificultan la denuncia. Factores como el estigma, la percepción de debilidad y el temor al juicio social hacen que muchas víctimas masculinas opten por el silencio.

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Sin embargo, desde la Comisaría de Familia se reitera que todos los casos de violencia intrafamiliar, sin distinción de género, reciben atención integral. En lo corrido del año, la Comisaría de Familia ha atendido nueve casos relacionados con hombres víctimas de violencia intrafamiliar; cuatro directamente por Comisaría, tres remitidos desde el Hospital y dos desde la Fiscalía, evidenciando una realidad poco visibilizada.

En Calarcá a los hombres que denuncian se les activa la ruta correspondiente, que incluye acompañamiento jurídico, psicológico y social, así como la imposición de medidas de protección provisionales y definitivas, con el fin de salvaguardar su integridad y garantizar sus derechos.

La Comisaría de Calarcá cuenta con atención al público de 7:30 a.m. a 12:00 del mediodía y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. Asimismo, los casos pueden ser reportados a través de la Policía, el Hospital La Misericordia o la Fiscalía.

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La Personería de Armenia adelanta tres investigaciones disciplinarias relacionadas con el proceso de la intervención forzosa de constructoras

En el marco de un nuevo debate que se llevó a cabo en el Concejo Municipal sobre las constructoras intervenidas y su impacto en los proyectos de vivienda, la personera de la ciudad Juliana Victoria Ríos sostuvo que establecen vigilancia y seguimiento tanto al departamento administrativo de planeación como a los agentes interventores para que respondan de manera oportuna a las peticiones que han realizado los afectados.

Destacó que tienen aperturadas tres investigaciones disciplinarias por dicha problemática donde dos de ellas deberán ser remitidas a la Procuraduría General de la Nación al tratarse de procesos que involucran a servidores públicos y particulares.

Reconoció que las soluciones no son esperanzadoras puesto que dichas constructoras dejaron muchas acreencias y los recursos de ellas no alcanzan para cubrir todas las obligaciones.

Es así como manifestó que después de tantos años los promitentes compradores no han logrado ver resuelta su situación ni mucho menos obtener la devolución del dinero invertido.

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Buenas noticias, 20 viviendas fueron construidas para familias en condición de vulnerabilidad en el municipio de Circasia

En efecto fue materializada la iniciativa que impactará 20 familias del municipio donde junto con la alcaldía y la Fundación Catalina Muñoz avanzaron en la construcción de 20 viviendas nuevas, mejoramiento de 10 hogares y la recuperación de la caseta comunal de la Vereda La Cristalina como espacio de encuentro para la comunidad.

Inicialmente el alcalde de Circasia, Julián Andrés Peña se mostró feliz por el trabajo de seis meses con el que lograron consolidar el proyecto denominado ‘Mi Hábitat’. Mencionó que las familias beneficiadas están en pobreza extrema o condiciones de vulnerabilidad por situación de discapacidad, ser víctima de conflicto entre otros. Reconoció que es un gran regalo para estas personas donde cuentan con una casa propia en condiciones dignas, con acabados y servicios públicos.

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Explicó que se abrió la convocatoria que nunca había tenido a un municipio del Eje Cafetero como ganador y por eso apostó para lograr ese sueño de transformar vidas de la mano con diferentes organizaciones.

Precisó que en marzo del año 2025 recibieron la noticia de que habían sido seleccionados, en septiembre del mismo año iniciaron con el proceso de construcción y en octubre construyeron donde ya hoy la mayoría de las casas tienen sus acabados.

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A propósito, una de las beneficiarias entre lágrimas agradeció la oportunidad de lograr contar con una casa propia que era un sueño que consideraba imposible de alcanzar.

Indicó que ha sido acogida por cada uno de los intervinientes en el proyecto porque se ha sentido como una familia donde le han brindado todo el apoyo tanto a ella como a sus hijos. Agradeció ser tenida en cuenta para transformar su vida y cambiar para el bienestar de sus hijos.

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“Buena Esa” campaña de resocialización para privados de la libertad en Armenia, el programa apunta a las segundas oportunidades

En el parque de Los Fundadores de la ciudad se llevó a cabo el relanzamiento de la estrategia de resocialización con privados de la libertad que no se limita a recuperar parques, limpiar calles o intervenir espacios públicos puesto que su alcance está en demostrar que quien un día se equivocó, también puede aportar, reparar y construir sociedad.

Uno de los privados de la libertad que integra el programa es Javier Andrés Martínez de la cárcel San Bernardo de la ciudad quien destacó que es una gran oportunidad de cambiar el rumbo de su vida puesto que ya no piensa en tomar malas decisiones sino en las buenas acciones para impactar de manera positiva a su familia.

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Resaltó que ante la confianza que le brindan las autoridades lo mínimo es responder de la mejor manera como fomentar al embellecimiento de los entornos.

Manifestó que el estar lejos de su familia ha sido de las situaciones más difíciles porque lo habían trasladado a otras cárceles del país, sin embargo, dijo que ya lleva siete meses en la ciudad lo que le permite estar más cerca de sus seres queridos y enderezar su camino.

En medio de la actividad llegó el exnarcotraficante del cartel de Medellín, Carlos Lehder quien compartió su experiencia en Estados Unidos donde señaló que a pesar de lo duro a sus casi 80 años de edad decidió mejorar su vida. Reconoció que quebrantó las leyes y fue extraditado, pero dijo que ese episodio de su vida no impidió que lograra resocializarse como ahora que realiza conferencias a partir de sus vivencias en su libro ‘Vida y muerte del cartel de Medellín´.

Invitó a los privados de la libertad que participaban del evento a que se motiven porque se puede cambiar ya que solo depende de cada uno. Enfatizó que ahora se encuentra en Armenia donde está alejado de los hechos que lo marcaron y llevaron a pagar una condena en Estados Unidos.

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De otro lado el director de la Cárcel San Bernardo de la capital quindiana, Jorge Osorio manifestó que están comprometidos con demostrar que el Inpec es más que rejas y por eso apuntan a entregar a la sociedad hombres nuevos.

Indicó que al momento cuentan con cuatro hombres y dos mujeres internas que hacen parte del programa, sin embargo, sostuvo que aspiran ampliar el número de privados de la libertad que participen de la iniciativa de resocialización. Fue claro que la acogida de la comunidad ha sido muy positiva lo que también genera un alto impacto para reforzar las segundas oportunidades en la sociedad.

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Finalmente, la directora de la cárcel de mujeres de la ciudad, Tatiana Jiménez reconoció que es una linda iniciativa porque busca romper paradigmas.

Dijo que en el departamento se ha sentido la aceptación por parte de la comunidad con este tipo de actividades como jornadas de aseo y por eso considera no hay mejor manera de relanzar el programa que en el parque de los fundadores que es tan emblemático e histórico de la ciudad.

Informó que los privados de la libertad están en una fase de resocialización donde ya han cumplido con determinados parámetros establecidos por el Inpec como es la buena conducta, trabajo entre otros.

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Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios ha sido distinguida con el Estatus Platino por parte de la Iniciativa Angels, consolidándose como referente regional en el tratamiento del ataque cerebrovascular.

Este reconocimiento internacional, entregado este 19 de marzo, certifica que la institución cumple con estándares globales de calidad, reflejando una optimización en los servicios de urgencias y hospitalización para salvar vidas y atender con eficacia los ACV.

Este logro representa un avance para la institución, que en menos de un año logró ascender del nivel Oro a la categoría Platino. Según la Dra. Daniela Quiroga, del servicio de Neurología, “este avance no es solo un título, sino el resultado directo de mejorar significativamente todos los indicadores de atención clínica”.

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Empresas Públicas de Armenia, a través de su Subgerencia de Aseo, informó que durante el mes de marzo el equipo operativo del Programa de Poda de Árbol Urbano ha intervenido diferentes sectores de la ciudad, y anunció nuevas jornadas en varios barrios, con el fin de garantizar la seguridad, el bienestar ciudadano y el adecuado manejo del arbolado urbano.

Asimismo, se está realizando deshoje de frondas de palmas por la Avenida Bolívar, iniciando desde la calle 12 hasta el Museo Quimbaya.

Durante las últimas semanas, las labores se han desarrollado en los barrios Villa Claudia, Veracruz, Guaduales de la Villa y Manantiales.

Próximamente, y sujeto a condiciones climáticas y disponibilidad operativa, las cuadrillas estarán en Ciudad Dorada, Coinca y en el sector ubicado detrás del Centro de Convenciones, donde se adelantarán actividades como poda de especies arbóreas y manejo de frondas de palmas.

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La entidad recordó que todas las intervenciones se realizan exclusivamente en zonas urbanas y cuentan con los respectivos permisos silviculturales emitidos por la OMGERD y la georreferenciación del Departamento de Planeación Municipal.

Asimismo, precisó que la tala de árboles se realiza cuando las especies arbóreas presenta mal estado fitosanitario es competencia directa de Planeación Municipal, mientras que el manejo de especies en contacto con redes eléctricas corresponde a la EDEQ.

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Las obras en la Carrera 25 de Calarcá alcanzan un 85 % de avance, con las cuales se busca modernizar la infraestructura de servicios públicos y garantizar una red más segura y eficiente para los habitantes.

Las obras de rehabilitación y optimización de las redes de acueducto y alcantarillado que se ejecutan sobre la carrera 25, entre calles 30 y 35 del municipio de Calarcá, alcanzan un 85 % de avance, según informó Empresas Públicas de Calarcá EMCA.

El gerente, Hernán Darío Gutiérrez Londoño, señaló que actualmente se desarrollan trabajos en concreto, así como la adecuación de vías y andenes, lo que permite acercarse a la etapa final del proyecto.

Asimismo, reiteró el compromiso institucional de mantener un seguimiento riguroso al contratista y a la interventoría, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y entregar a los calarqueños una obra de calidad, segura y duradera, que contribuya al bienestar colectivo.

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En deportes, Ciclovía del sur no estará habilitada este domingo por la Media Maratón Quindío. Sin embargo, el tramo norte en la avenida Centenario operará con normalidad y con una programación especial, según explicó el director del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia (Imdera), Wilson Francisco Herrera Osorio.

El tramo sur, en la zona del estadio Centenario, no se habilitará este domingo 22 de marzo, debido a la realización de la Media Maratón Quindío 2026, evento que tendrá acción desde tempranas horas y ocupará partes del sector y sus alrededores.

No obstante, el tramo norte funcionará con normalidad en su horario habitual de 8:00 a. m. a 12:00 m., con una programación especial que incluirá actividades recreativas, deportivas e inclusivas para toda la comunidad, entre ellas una ciclovía inclusiva, enfocada en la participación de personas con discapacidad.

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De otro lado, hoy juega el Deportes Quindío, a las 3 de la tarde en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá enfrentará a Bogotá FC por la fecha 11 del Torneo Dimayor de la B, si el equipo milagroso gana será nuevamente líder del campeonato y quedará muy cerca de clasificar a los cuadrangulares semifinales del primer semestre de 2026.

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Finalmente, Con el respaldo de Indeportes Quindío, la Liga de Atletismo definió la delegación que competirá en el Campeonato Nacional Sub-18, que se disputará del 20 al 22 de marzo en Ibagué, Tolima.

Siete jóvenes integran el equipo que viajará al evento, ellos son Melany Botia Chacón, en los 5.000 metros marcha; Jerónimo Quiroz Ramírez, en los 110 y 400 metros vallas; Dayana Olave Capote, en los 400 y 800 metros planos y 2.000 metros obstáculos; Camilo Henao Ortega, en los 400 y 800 metros; Juan Pablo Ruiz Sánchez, en los 1.500 y 3.000 metros; Jean Pierre Marín Cardona, en los 100 y 200 metros planos; y Joel Steven Bermúdez Serrano, en los 200 y 400 metros planos.