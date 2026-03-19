Jueves 19 de marzo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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En un 139% se incrementó el caudal del río Quindío en las últimas horas debido a las fuertes lluvias que generó emergencias por desbordamiento e inundaciones, se mantiene el monitoreo al principal afluente.

Los organismos de socorro permanecen en alistamiento preventivo y monitoreo constante a los ríos y quebradas en especial en la zona cordillerana debido a las fuertes lluvias en la parte alta de la montaña

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La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) informó sobre un incremento inusual en las precipitaciones y en el nivel del río Quindío, registrado entre las 7:00 a. m. del 17 de marzo y las 7:00 a. m. del 18 de marzo.

De acuerdo con el director general (e) de la CRQ, Juan Esteban Cortés Orozco, durante este periodo se presentaron lluvias significativas en la cuenca alta del río, alcanzando los 50 milímetros en el sector de La Playa (cocora) y hasta 66 milímetros en zonas más elevadas como Cocora.

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“El incremento en las lluvias ha generado un aumento en el nivel del río Quindío, así como presencia de turbiedad, lo que podría estar asociado a procesos de erosión en la parte alta de la cuenca”, explicó el director encargado.

Según el reporte técnico, el nivel máximo del río pasó de 0,49 metros a 1,11 metros, lo que representa un incremento cercano al 139%.

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Ante esta situación, la CRQ activó el protocolo de gestión del riesgo y notificó a la Gobernación del Quindío, así como a los municipios de Salento, Armenia, Circasia, La Tebaida, Montenegro y Quimbaya, teniendo en cuenta que las fuentes hídricas de esta cuenca tributan al río La Vieja.

La CRQ reiteró que continuará realizando seguimiento constante al comportamiento del río Quindío, con el fin de suministrar información oportuna que permita la adecuada toma de decisiones y la prevención de riesgos en el territorio.

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Ante las fuertes lluvias que se han registrado durante las últimas 24 horas, el equipo de Gestión de Riesgo y Desastres de la Corporación Autónoma Regional del Quindío recorre, desde el sector de Balboa hasta el sector de Cócora, algunos tramos del río Quindío para verificar el estado actual del mismo, debido a las altas precipitaciones registradas en la zona alta y media del cauce de agua.

Durante este monitoreo la Corporación ha identificado que hay un aumento considerable del caudal, sin embargo, se mantiene dentro de su cauce, sin presentar al momento condiciones de riesgo para las poblaciones aledañas, sin embargo, esta pudiese cambiar ante el aumento de las precipitaciones.

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EPA garantizó el servicio de acueducto sin cierres en Armenia, tras aumento de turbiedad en el Río Quindío

Tras las fuertes lluvias registradas en la madrugada del 18 de marzo, que provocaron un aumento significativo en el caudal y los niveles de turbiedad del Río Quindío, Empresas Públicas de Armenia activó de manera inmediata su plan de contingencia para asegurar la prestación del servicio de acueducto en la ciudad entregando agua potable a todos los habitantes de la capital quindiana.

El incremento en la turbiedad del afluente generó una alerta en el equipo de la Subgerencia de Aguas, que inició un monitoreo constante de los parámetros de calidad del agua, con el fin de evaluar posibles afectaciones en el proceso de potabilización.

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De manera oportuna, desde la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la entidad se implementaron acciones técnicas y operativas apoyadas en la infraestructura y tecnología disponible, permitiendo controlar la situación y mitigar el impacto generado por las condiciones climáticas.

“Ante esta situación activamos todos los protocolos de forma articulada desde la captación hasta la Planta de Tratamiento, aumentando la concentración de coagulantes, vigilando en tiempo real todo el sistema y regulando los tanques de almacenamiento con el fin de evitar cualquier tipo de suspensión”, afirmó Natalia Acosta, contratista de la Planta de Tratamiento de Agua Potable.

Gracias a la respuesta articulada del equipo humano y la capacidad instalada de la entidad, EPA logró garantizar la continuidad del servicio de acueducto, asegurando el suministro de agua potable a los usuarios sin interrupciones.

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Incautan 800 kilos de marihuana en límites entre Quindío y Tolima, una persona fue capturado, el estupefaciente pertenecería a un grupo de disidencias de las Farc.

En desarrollo de operaciones militares, tropas del Batallón de Montaña N.º 5 y de la Octava Brigada del Ejército y la Región N.º 3 de la Policía Antinarcóticos, en zona rural de Salento, Quindío, hallaron una alta cantidad de estupefacientes mediante un puesto de control.

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En la vía terciaria conocida como Camino Nacional, que de Salento en Quindío conduce al departamento del Tolima, las tropas hicieron una señal de «pare» a una camioneta, y al verificarla, hallaron paquetes en envolturas negras con marihuana, que luego de su verificación, la autoridad competente señaló que se trataba de 800 kilogramos del estupefaciente.

El hombre que conducía el vehículo fue capturado en flagrancia y dejado a disposición de la autoridad competente para su judicialización, junto al alucinógeno y el automotor.

Dato: El conductor del vehículo habría ofrecido millonario soborno al suboficial que hizo el hallazgo, a cambio de que lo dejara escapar.

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El coronel Julián Andrés Arango Betancourt, comandante Octava Brigada explicó “La droga, que al parecer pertenecería al grupo armado organizado, GAO Frente 57 Yair Bermúdez, provenía del departamento del Valle de Cauca y tendría como destino el municipio de Toche, en Tolima, siendo movilizada por miembros de ese grupo ilegal a través de vías terciarias para evitar ser detectados por las autoridades”

Este es el segundo caso que se presenta este año de incautación de marihuana en esa vía entre Salento, Quindío y Toche en el departamento del Tolima, el mismo ejército reportó la incautación de 900 kilogramos de marihuana que eran transportados en una camioneta, cuyo conductor intentó huir y termino volcando el automotor y fue capturado por las autoridades, lo que evidencia que las bandas dedicadas al narcotráfico están utilizando están vías secundarias y terciarias para evadir el control de las autoridades.

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Alcaldía de Armenia rechaza de manera categórica la agresión a agentes de tránsito

En desarrollo de operativos de control en la ciudad de Armenia, la Policía Nacional capturó a un ciudadano por el delito de violencia contra servidor público, tras un hecho que inició en el sector del aeropuerto El Edén y culminó en el barrio Los Naranjos.

De acuerdo con las autoridades, el ciudadano era requerido inicialmente por agentes de tránsito debido a que no contaba con el seguro obligatorio, SOAT vigente. Al momento de realizar el procedimiento, el conductor hizo caso omiso a la orden y emprendió la huida, iniciando una persecución por diferentes sectores de la ciudad.

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Durante el recorrido, el individuo que se desplazaba en una camioneta arremetió contra 4 agentes de tránsito, hiriendo a 3 de ellos, y poniendo en riesgo su integridad física y la de otros ciudadanos, comportamiento altamente peligroso.

La situación fue finalmente controlada en el sector de Los Naranjos, donde las autoridades lograron detener el vehículo y proceder con la captura del ciudadano. Posteriormente, fue dejado a disposición de la fiscalía general de la Nación para su respectivo proceso de judicialización.

Desde la Administración Municipal y las autoridades, se rechazan este tipo de hechos, reiterando el llamado a la ciudadanía a respetar la autoridad, acatar las normas de tránsito y contribuir a la seguridad vial en la ciudad.

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Vuelve y juega en Armenia conductor de un vehículo particular que se vio involucrado en un choque huyó del lugar.

Los hechos se registraron en la madrugada del sábado 14 de marzo en la carrera 23 con calle 21 esquina sector del colegio San José donde el conductor de un vehículo particular blanco choca con una motocicleta, desafortunadamente el conductor de carro particular blanco no auxilia a la persona que conducía la moto y huyó del lugar.

No es la primera vez que se observa este tipo de comportamientos en las vías de Armenia y el Quindío

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Secretaría de Salud departamental activa jornada de vacunación como medida de protección frente a posibles brotes de sarampión

​En una acción estratégica de medicina preventiva, la secretaría de Salud departamental que orienta Luisa Fernanda Arcila, a través del Programa Ampliado de Inmunización, llevó a cabo una jornada especial de vacunación en el primer piso del Centro Administrativo Departamental -CAD-, con el objetivo de aumentar la cobertura de inmunización tanto a funcionarios como colaboradores, frente a posibles brotes de sarampión y otras enfermedades inmunoprevenibles fortaleciendo así las barreras epidemiológicas del departamento.

“​Esta medida cobra especial relevancia ante la llegada de la próxima Copa Mundial de Fútbol que se llevará a cabo en México, Canadá y Estados Unidos, siendo un evento que generará un flujo masivo de viajeros nacionales e internacionales lo que aumenta la probabilidad de importación de casos, por esta razón, con esta actividad buscamos garantizar una gestión del riesgo efectiva que proteja la seguridad sanitaria de todos los ciudadanos frente a eventos inmunoprevenibles de impacto global"

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La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Salud, puso en marcha jornadas especiales de vacunación en el Aeropuerto Internacional El Edén y la Terminal de Transportes de Armenia, en respuesta al riesgo de ingreso y propagación de enfermedades como el sarampión y la fiebre amarilla.

Las jornadas en la Terminal de Transportes se realizarán hasta el 21 de marzo, y en el Aeropuerto El Edén se llevará a cabo el miércoles 25 de marzo. La medida, de carácter preventivo, busca proteger tanto a residentes como a viajeros frente a dos enfermedades altamente transmisibles y de impacto en salud pública.

Las jornadas serán gratuitas y estarán enfocadas en verificar y completar esquemas de vacunación, especialmente en niños, jóvenes y personas que viajan hacia zonas de riesgo.

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Desde el principal hospital del Quindío advierten sobre el impacto negativo que tendría el anuncio del gobierno nacional de liquidar EPS en quiebra

Recordemos que el presidente Gustavo Petro en medio de un consejo de ministros anunció la liquidación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) quebradas, porque el Congreso de la Republica no aprobó la Reforma a la Salud que incluía un salvavidas a estas empresas.

En efecto ha generado diferentes reacciones en el departamento, la gerente del Hospital San Juan de Dios de Armenia, Diana Carolina Castaño evidenció que es alta la preocupación porque empeoraría el panorama que se tiene actualmente.

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Reconoció que las deudas con las EPS siguen siendo una problemática para el sector salud como es el caso de la Nueva EPS que es una de las mayores deudoras con más de 44 mil millones de pesos y con el agravante que cuenta con el 60% de los usuarios del departamento.

Explicó que la EPS que le sigue con mayor deuda al centro asistencial es Asmet Salud con 18 mil millones de pesos y la tercera es Sanitas con 7 mil millones de pesos.

En cuanto al anuncio del gobierno nacional considera es preocupante porque generaría el no pago de toda la cartera que tienen estas EPS con el principal hospital del departamento.

Recordó que continúa vigente la restricción de servicios a usuarios de la Nueva EPS por lo que solo atienden urgencias vitales, triage 1 y 2.

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Ante la falta de entrega de medicamentos, en el Quindío sostienen que incrementa la demanda de servicios en los centros asistenciales

Y es que la problemática por las dificultades para la entrega de medicamentos de las EPS en el departamento ha generado alta demanda de servicios de salud.

La gerente del hospital San Juan de Dios de Armenia, Diana Carolina Castaño enfatizó que al paciente no recibir oportunamente los medicamentos de control para el tratamiento de enfermedades como hipertensión, diabetes entre otros genera que lleguen descompensados al servicio de urgencias.

Asimismo, mencionó que los usuarios antes eran atendidos solo por consulta externa y ahora con la complejidad que viven al no recibir los medicamentos llegan en criticas condiciones de salud al servicio de urgencias del centro asistencial.

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En el Quindío, aunque hay descenso del 70% en los casos de dengue con respecto al mismo periodo del año anterior, las autoridades de salud hacen llamado a evitar la propagación del mosquito transmisor de la enfermedad.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el Jovanny Cortés Martín, Epidemiólogo de la secretaría de salud departamental del Quindío que señaló “Es de recordar que el departamento del Quindío es zona endémica para el dengue, lo que significa que tenemos acá el vector de la enfermedad, el Aedes aegypti, vive en nuestro territorio, luego se van a presentar con frecuencia casos de la enfermedad.

Así que, en este momento, por fortuna, debido a las acciones de salud pública, las condiciones climáticas y demás, tenemos una muy baja incidencia de dengue, afortunadamente, 73% menos que los que tuvimos en el mismo periodo epidemiológico del año 2025.

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Implica que todos nosotros, cada uno de nosotros como ciudadanos, nos comprometamos a eliminar los inservibles que tenemos en casa, a eliminar las llantas que puedan acumular agua, a lavar con frecuencia las albercas en un espacio, o menor a 15 días, a lavar los tarros donde comen o donde toman agua las mascotas. Toda vez que en los espacios en los que se acumula agua se un mosquito va, pone huevitos y luego de ahí proliferan nuevamente los mosquitos.

Y segundo, a reducir la exposición en los lugares en los que vamos a estar expuestos donde hay mosquitos, hay que usar repelente, hay que usar manga larga. Con estas medidas básicas vamos a reducir el riesgo de que tengamos más casos de dengue.

Epidemiólogo: Así es, el lugar preferido de los zancuditos para poner sus huevitos es en aguas estancadas limpias. No son las aguas sucias, realmente son las aguas estancadas limpias, como por ejemplo la alberca. Una alberca tiene agua limpia, luego los mosquitos van, ponen sus huevecillos en áreas en las que están de pronto cubiertas en las orillas, debajo donde se friega la ropa y estas áreas están protegidas.

actualmente con corte al periodo epidemiológico 2 del año 2026 son los municipios de Córdoba, Quimbaya y Circasia, los que tienen la mayor tasa de incidencia del departamento, una tasa de incidencia superior a la del departamento, es decir, que hay un alto número de casos en estos lugares. invitación, pues, a reforzar todas las medidas por parte de la ciudadanía de tal manera que reduzcamos la posibilidad de contagios

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Tenga en cuenta que, desde mañana viernes 20 de marzo, la movilidad de Armenia tendrá cambios en el sector comprendido entre las glorietas del Bolo Club y Bomberos, por lo que desde la Administración Municipal ha hecho un llamado de comprensión y paciencia a la ciudadanía, puesto que dichos trabajos hacen parte de los esfuerzos que se ejecutan para mejorar la movilidad en la capital quindiana.

la Alcaldía de Armenia informó que el tránsito entre las glorietas Bolo Club y Bomberos, quedará en un solo sentido, sur–norte. Durante el desarrollo de las obras se podrán presentar cierres totales de corta duración, que no superarán los 20 minutos, especialmente en momentos en que se realicen maniobras de izaje de estructuras metálicas para la construcción de pilotes de la infraestructura.

Entre las principales medidas, se establecen rutas alternas por la carrera 19 hasta la calle tercera (sector El Vaquero), con conexión hacia la carrera 23 en el sector de Bienestar Familiar y acceso al sector del coliseo.

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En el Quindío han retornado 83 habitantes en situación de calle a su lugar de origen y el 60% de ellos no han regresado al departamento

Una de las mayores problemáticas de seguridad ciudadana está relacionada con los habitantes de calle y la proliferación que se evidencia en diferentes municipios del departamento.

Precisamente el gerente del hospital mental de Filandia, Juan Carlos Patiño dio a conocer que, desde el centro de atención móvil, CAMAD han logrado impactar de manera positiva a esta población puesto que les brindan atención integral donde incluso con el programa son referentes a nivel nacional.

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Sostuvo que hay personas de otros departamentos que manifiestan su interés de regresar a su ciudad de origen por eso establecen todas las estrategias con el fin de cumplir con esa labor donde ya en dos años de la puesta en funcionamiento de CAMAD han logrado retornar a más de 80 habitantes en situación de calle.

En ese mismo sentido recordó que articulan esfuerzos con la secretaría del Interior del departamento donde llevan a cabo la estrategia denominada ‘Patrulla Social’ que busca reducir la problemática de habitantes en condición de calle en todo el departamento, a través de una intervención profesional, humana y articulada y con la que han logrado el retorno de nueve habitantes de calle.

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Vuelve y juega, campesinos en el Quindío realizaron plantón por falta de tierras y exigieron mayor intervención del gobierno nacional

A inicios del mes de marzo se registró la toma irregular de un predio en zona rural de Quimbaya y tras mesas de diálogo fue desalojado el lugar, pero con el compromiso de una reunión con representantes del gobierno nacional.

En el centro comercial IBG de Armenia donde se encuentra ubicada la sede de la Agencia Nacional de Tierras se llevó a cabo un plantón por parte de campesinos ante la negativa de ingresar a la reunión que fue establecida como compromiso para el desalojo pacifico.

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Uno de los voceros es Roberto Torres quien manifestó que están cansados de la situación puesto que no hay respuestas concretas del gobierno nacional para entregar las tierras que les corresponden y así lograr volverlas productivas. Mencionó que solo lograron unos pocos ingresar a la reunión lo que considera no es viable cuando lo clave era generar un espacio amplio con los directamente implicados en el proceso.

Dijo que es alta la inconformidad porque hay una complicidad de los entes en el departamento para no generar las acciones que permitan entregar las tierras a los campesinos.

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En el marco de la reciente sesión del Concejo Municipal de Armenia, la Personería Municipal de Armenia, en cabeza de la Personera Juliana Victoria Ríos Quintero, participó en el debate relacionado con las constructoras intervenidas y su impacto en los proyectos de vivienda, así como en las familias afectadas en la ciudad.

Durante su intervención, la Personera destacó que la entidad ha venido adelantando acciones de vigilancia y seguimiento administrativo sobre casos puntuales, entre ellos el proyecto Parque Residencial Natura Club, para lo cual se ha solicitado información a las autoridades competentes con el fin de garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos.

Así mismo, informó que actualmente se adelantan tres investigaciones disciplinarias correspondientes a los años 2024 y 2025. De estas, dos serán remitidas a la Procuraduría General de la Nación, al tratarse de procesos que involucran a servidores públicos y particulares, en concordancia con las competencias establecidas en el Código General Disciplinario.

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Prosperidad Social anunció la ampliación del plazo para el retiro de las transferencias monetarias correspondientes a los ciclos 1 (enero) y 2 (febrero) del programa Colombia Mayor, para que más personas mayores beneficiarias puedan reclamar este apoyo económico.

El director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya informó que la entrega de los recursos se extenderá hasta el 25 de marzo de 2026, a través de los operadores SuperGiros y SuRed.

En 19 departamentos las entregas de transferencias ya superaron el 90 %: Valle del Cauca, Córdoba, Bolívar, Tolima, Norte de Santander, Sucre, Huila, Cesar, Caldas, Risaralda, Meta, Quindío, Caquetá, Putumayo, Casanare, Chocó, Arauca, Amazonas y San Andrés.

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El colegio Bilingüe GI School en el Quindío lanzó dos plataformas internacionales en pro del liderazgo de sus estudiantes

El rector de la institución educativa Andrew Roberts dio a conocer oficialmente TEDx GI School Youth y TED-Ed GI School Youth, dos plataformas internacionales que potencian la voz, el pensamiento crítico y el liderazgo de estudiantes. Reconoció que es un espacio increíble porque permite a estudiantes, padres de familia, profesores y comunidad pueden compartir ideas innovadoras entrando a un discurso global.

Sostuvo que lo anterior posiciona a la institución como el único en la región con doble licencia TED por segunda vez, integrando experiencias educativas que trascienden el aula y conectan a los estudiantes con audiencias reales, ideas transformadoras y conversaciones de impacto global.

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En deportes, Buena actuación del ciclista quindiano Diego Pescador con su equipo el Movistar Team en la edición número 106 de la clásica Milano en Italia tras un recorrido de 174 kilómetros

En esta competencia participaron Diego Pescador y Einer Rubio de Movistar Team, Santiago Umba del Solution Tech Nippo Rali y Martín Santiago Herreño, del Bardiani.

Pescador y Rubio trabajaron para su compañero Uijtdebroeks que terminó quinto a 13 segundos del ganador. Justamente, el mejor colombiano en la clasificación general fue Diego Pescador que llegó en el puesto 27 a 1 minuto y cinco segundos.

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De otro lado, Con el objetivo de fomentar la movilidad activa y la educación vial, el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Armenia, Imdera, implementa la estrategia Bici escuela, dirigida a estudiantes de transición y preescolar de instituciones públicas de la ciudad.

Actualmente, 106 niños de las instituciones Rufino Sur e Inem participan en el programa, que combina aprendizaje y diversión mediante ocho misiones pedagógicas enfocadas en el uso correcto del casco, equilibrio, giros, rotondas y señales de tránsito.

Los menores que completan las actividades reciben una licencia de conducción junior, incentivando su participación en las jornadas dominicales y ciclovías nocturnas.

Además, los estudiantes que no cuentan con bicicleta pueden utilizar los equipos que presta el Imdera durante las actividades.