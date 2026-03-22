Festival Estéreo Picnic 2026 inyectará más de $190 mil millones a la economía de Bogotá

Bogotá se consolida como el epicentro de la música y la cultura con la llegada del Festival Estéreo Picnic 2026, este evento reunirá a más de 170.000 asistentes y reafirma el papel de la ciudad como sede de grandes espectáculos internacionales.

Según la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, las ganancias alcanzaría cerca de $194.766 millones, impulsado por el gasto directo de los asistentes como por los efectos indirectos en distintos sectores.

El gasto directo se distribuye principalmente en boletería, alimentación, transporte, compras y alojamiento. Solo en entradas se proyectan más de $81.000 millones, mientras que el gasto promedio por persona superaría el $1,3 millones, con diferencias marcadas entre residentes y visitantes. Quienes llegan de fuera de la ciudad gastan considerablemente más, especialmente por costos de hospedaje y mayor consumo durante su estadía.

El turismo es, precisamente, uno de los grandes motores del impacto económico. Se calcula que cerca del 32% de los asistentes provienen de fuera de Bogotá o del país, lo que incrementa la demanda en sectores como hotelería y comercio.