Ahora estamos enfocados en el nuevo gobierno: director ejecutivo de Asocapitales

Medellín

En la instalación de la asamblea de la Asociación de Ciudades Capitales, Asocapitales, que se desarrolla en el Hotel Dann Carlton de Medellín, el director ejecutivo, Andrés Sarmiento Garrido, manifestó que la discusión entre las ciudades y el Gobierno Nacional no es la prioridad porque ahora se debe enfocar los esfuerzos en el próximo gobierno que asumirá el país, a partir del 7 de agosto.

Sarmiento señaló que más allá de las diferencias con el presidente Gustavo Petro, el objetivo es aprovechar la experiencia institucional para fortalecer la relación entre el nivel central y las ciudades, con miras a los últimos 18 meses de los gobiernos locales y los cuatro años del presidente que asuma el siguiente periodo.

“Yo ya no pienso que hay que preocuparse por el gobierno actual, yo creo que la experiencia de los gobiernos hay que conservarla, la experiencia de los gobiernos hay que mejorarla y hay que pensar en el gobierno nuevo, sea presidenta o presidente, en cómo podemos cada vez articular y fortalecer más la relación”, señaló.

Autonomía y recursos para las ciudades

Sarmiento planteó que uno de los debates de fondo en el país tiene que ver con la autonomía territorial y la descentralización, ya que las ciudades enfrentan mayores responsabilidades sin que esto se vea reflejado en mayores recursos para atener sus necesidades y retos.

Lea también: Capturan a tres personas que se hacían pasar por policías para robar en el Centro de Medellín.

Según explicó, los gobiernos locales cada vez asumen más competencias mientras disminuye su margen de autonomía frente al nivel central; algo que es contradictorio con las necesidades de las poblaciones, especialmente en las capitales del país.

“Creo que las ciudades, como las gobernaciones, cada día debemos querer mayor grado de autonomía, pero lo que está pasando es menos autonomía, más obligaciones de competencia y menos recursos para asumir eso”, afirmó.

El director ejecutivo de Asocapitales también advirtió que la seguridad sigue siendo el punto de mayor discusión entre los alcaldes, y que requiere mayor concurrencia del gobierno nacional, por lo que insistió que es necesaria esa coordinación con el gobierno central.

“Hoy un alcalde, cualquiera que sea, no decide solo sobre muchos temas de seguridad porque son decisiones que vienen de ley nacional. Tiene que haber una armonización y articulación”, explicó.

Agenda para candidatos presidenciales

Durante la asamblea, Asocapitales presentará una agenda de diez temas prioritarios que buscan poner en discusión de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Entre los asuntos incluidos se encuentran seguridad, sostenibilidad, vivienda, movilidad y desarrollo social, temas sobre los cuales el gremio espera que los candidatos a la Presidencia presenten propuestas concretas. Sarmiento recordó además que las ciudades capitales concentran el 55 % del Producto Interno Bruto del país y el 45 % de la población, por lo que conocer las propuestas y posiciones de cada candidato es fundamental.