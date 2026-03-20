La trova vuelve a tomarse el Pueblito Paisa con el Festival Cacique Nutibara en Medellín

Medellín, Antioquia

Medellín vivirá una nueva edición del Festival de la Trova Cacique Nutibara, que se realizará el próximo sábado 28 de marzo desde las 2:00 de la tarde en el tradicional Pueblito Paisa.

La iniciativa del colectivo artístico Las Trovas de mi Pueblito, conformado por la mesa de artistas de este lugar, y que cuenta con el apoyo de los comerciantes del Cerro Nutibara, se realiza en el marco de los 48 años de la inauguración del emblemático Pueblito Paisa.

Jornada de competencias

La jornada reunirá a seis trovadores infantiles, quienes harán una muestra de repentismo, y a diez trovadores profesionales que competirán en las categorías de tema libre y tema impuesto.

Los participantes buscarán avanzar a la final para definir al príncipe, el virrey y el rey del Festival de la Trova Cacique Nutibara 2026, en una apuesta por mantener viva esta tradición cultural antioqueña.

“Se trata de un icono de ciudad que debemos preservar como un espacio lleno de vida para las actuales y futuras generaciones. Prueba de ello es la participación de adultos y niños en el Festival de la Trova Cacique Nutibara, un espacio que contribuye a preservar nuestras tradiciones e idiosincrasia”, aseguró Julián Alzate Cárdenas, director encargado de la Corporación Arví.

Una agenda de la tradición oral paisa

Además de la trova, la programación incluirá la presentación del cuentero “Cosiaca”, representante del humor tradicional paisa, y el espectáculo del dúo Los Sedosos del Ritmo, que mezcla el reguetón con bolero en formato cómico-musical.

Para esta temporada de Semana Santa, se estima la llegada de cerca de 9.500 turistas al Cerro Nutibara y al Pueblito Paisa, donde los visitantes podrán disfrutar de una variada oferta artesanal y gastronómica, con platos típicos y dulces tradicionales de Antioquia.