Arranca el Samaná Fest, encuentro ambiental, deportivo y cultural en el Oriente de Antioquia

Medellín

Desde este sábado, 21 de marzo, y durante una semana, se desarrollará el Samaná Fest, que se ha calificado como el epicentro de los encuentros ambientales, deportivos y culturales del oriente de Antioquia.

El propósito de este encuentro es defender este río para que continúe siendo libre de represas, en una región donde la mayoría de los afluentes son la materia prima para nutrir los embalses para la generación de energía del país.

Este festival también sirve como escenario para insistir en la protección de los ríos colombianos, según lo explica su fundador, el explorador francés Jules Domine: “El agua no conoce fronteras. Cuando descubrimos que el Samaná Norte era el último río libre de Antioquia, entendimos que estábamos frente a una joya natural que debía ser valorada y protegida. El festival nació para que las personas pudieran conocerlo, enamorarse de él y sumarse a su cuidado”.

La importancia del río Samaná

Este río es considerado como uno de los más importantes para el medio ambiente de nuestro país, debido a que pasa por cinco ecosistemas diferentes, desde los páramos andinos hasta las selvas que conectan con el Magdalena Medio, y es el último río de Antioquia que fluye limpio y sin represas.

Cabe recordar que la mayoría de ríos en esa región del departamento han sido intervenidos para la producción energética, mientras el Samaná permanece como uno de los últimos sistemas fluviales intactos de la región.

Debido a ese panorama, la protección de este río se ha convertido en una causa ciudadana y por ello se creó el Samaná Fest para invitar a las personas a conocer el río para valorarlo y protegerlo.

¿Quiénes dieron origen a este festival?

Este evento que nació hace cerca de una década tuvo su origen en un grupo de exploradores, deportistas, líderes comunitarios, que recorrieron el afluente con sus cañones selváticos, navegando en kayak o haciendo rafting en esta zona del oriente del departamento.

Habrá programación musical.

Los conciertos, que se realizan en escenarios poco convencionales como las playas, puentes y orillas del río, este año tendrán la participación de la agrupación mexicana Santo Stereo, que mezcla instrumentos tradicionales de Latinoamérica como el charango, la marimba y la flauta andina con géneros como hip hop, reggae y cumbia.

En el lugar también se presentará Afaz Natural, artista originario de San Luis, y a KillaBeatMaker, quienes cerrarán la celebración con un concierto en Puerto Garza, en jurisdicción del municipio de San Carlos.

El Puente Samaná también será un espacio abierto con actividades culturales, música en vivo y DJ locales.

Otras actividades que tendrá el evento serán las competencias de kayak; habrá navegación comunitaria en rafting, una competencia multideportiva que integra parapente, ciclismo, kayak y carrera de montaña, además de talleres culturales y actividades comunitarias.

Las actividades se centrarán en la jurisdicción de los municipios de Cocorná, San Luis y San Carlos, territorios reconocidos por su extraordinaria riqueza hídrica y biodiversidad.

Dos momentos del festival

Durante dos fines de semana se tendrán momentos especiales de este evento.

El primer fin de semana, entre el 21 y el 23 de marzo, las actividades tendrán lugar en la parte alta de la cuenca, en Cocorná y San Luis, con competencias deportivas, navegación y encuentros comunitarios.

El segundo fin de semana, comprendido entre el 27 y 29 de marzo, las actividades se harán en Puerto Garza, jurisdicción de San Carlos, donde se realizará la maratón internacional de kayak, considerada una de las más largas del mundo, con un recorrido cercano a 42 kilómetros.