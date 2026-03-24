James Rodríguez, tras unirse a la Selección Colombia: “Vamos por todo”

James Rodríguez en su primer entrenamiento con la Selección Colombia / FCF.

A pesar de su tardío debut y los pocos minutos que ha tenido con el Minnesota United de la MLS, James Rodríguez se perfila una vez más como un jugador fundamental en el esquema de Néstor Lorenzo, de cara a los próximos amistosos de la Selección Colombia, en el cierre del presente mes.

James suma apenas 39 minutos entre dos partidos disputados con su nuevo club en la MLS. El volante ha sido suplente en los dos compromisos en los que ha tenido la posibilidad de actuar, bajo las órdenes del neozelandés Cameron Knowles, su director técnico.

No obstante, el 10 siempre marca diferencia y es pieza clave en la Selección Colombia. Una vez terminado el partido de pasado domingo (0-0 ante Seattle Sounders), Rodríguez viajó a Orlando y se unió a la concentración del combinado nacional.

“Vamos por todo”

Tras sumarse a la concentración de la Selección Colombia y tener su primer práctica con el grupo este lunes, James publicó un post a través de su cuenta de Instagram, con el mensaje “Vamos por todo”, junto a una serie de imágenes durante la práctica.

Lorenzo, tranquilo a pesar de falta de minutos de James

A pesar de no contar con muchos minutos, Néstor Lorenzo se mostró tranquilo respecto a la sitaución de James. El argentino destacó que se encuentra en buen estado físico.

“James se siente bien físicamente, ha jugado poco, pero ha entrenado bastante. Así que vamos a verlo en estos días”, destacó Lorenzo sobre James.

La Selección Colombia estará enfrentándose a Croacia el próximo jueves 26 de marzo; mientras que el domingo 29 de marzo hará lo propio ante Francia. Ambos partidos serán en territorio estadounidense.