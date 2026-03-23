Mojica pone el foco en la exigencia y la unión: “Tenemos que creer en el trabajo”

De cara a los próximos partidos amistosos de la Selección Colombia, el defensor Johan Mojica dejó ver un discurso cargado de experiencia, autocrítica y compromiso colectivo. El lateral, que milita en el fútbol europeo, comenzó destacando la dificultad de sostener un buen nivel en ese contexto: “En la competitividad tan fuerte que hay allá en Europa, no es fácil mantenerse así con el equipo”, afirmó, reconociendo además que atraviesan un momento de adaptación: “Ahora estamos en la pelea para lograr el objetivo, más el cambio de entrenador que tuvimos”.

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Mojica apeló a su recorrido para afrontar estos retos con madurez: “Ya se tiene experiencia para vivir ese tipo de situaciones”, señaló, dejando claro que la clave está en la actitud: “Lo importante es ponerle el pecho a la brisa, hacerlo excelente y poder cumplir con el objetivo”.

En cuanto a su rol en la Selección, el jugador fue enfático en que todo parte desde su rendimiento en el club: “Para mí es muy importante rendir al máximo en mi club y también cuidar mucho de mi salud para poder llegar bien con la selección”. Además, no ocultó lo que significa vestir la camiseta nacional: “Es un verdadero placer poder estar acá… me llena de mucha felicidad y disfruto mucho cuando estoy aquí”.

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Sobre los rivales de turno, Selección de Croacia y Selección de Francia, Mojica resaltó el nivel que representan y su impacto en la preparación del equipo: “Creo que ya los rivales sabemos de la dificultad y el nivel tan alto que tienen. Nos van a hacer crecer en todas las facetas deportivas”. Del conjunto croata destacó “las figuras individuales y lo que han venido haciendo en los últimos Mundiales”, mientras que de Francia subrayó que es “una selección favorita… por las fortalezas que tienen en todas las líneas”.

Finalmente, el defensor hizo énfasis en la mentalidad grupal y la competencia interna dentro del equipo: “Puede ser titular o suplente todos los que estemos… hay que ponerse el chip de ayudar, de colaborar”. Y cerró con una reflexión sobre el espíritu del grupo: “Siempre ha estado en mi cabeza competir, pero es una competencia sana… eso hace que haya una selección completa en todas las partes”.

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Así, Mojica deja claro que más allá de los nombres, el verdadero diferencial de Colombia estará en la convicción, la unión y la confianza en el proceso.