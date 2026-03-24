Festivales y deporte impulsaron la economía y el turismo en el Atlántico el fin de semana

El Atlántico vivió un fin de semana marcado por la alta afluencia de público y el dinamismo económico, gracias a una agenda que combinó festivales, celebraciones religiosas y eventos deportivos en distintos municipios.

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Festival de la Ciruela lidera en ventas

En Baranoa, la versión 38 del Festival de la Ciruela alcanzó ventas por $1.250 millones, superando las cifras del año anterior. Este evento se consolida como uno de los principales motores económicos del municipio, destacándose por su oferta gastronómica, muestras artesanales y el impulso al emprendimiento local.

Fiestas patronales reactivan el comercio

En Aguada de Pablo, las fiestas patronales de San José reunieron a más de 500 personas, generando un importante movimiento económico. Restaurantes y comercios, especialmente en la zona del malecón, reportaron alta afluencia de clientes, beneficiando directamente a la comunidad.

Deporte con proyección internacional

El Salinas del Rey Fest 2026 también dejó un balance positivo, con 146 deportistas inscritos, entre ellos 21 internacionales provenientes de 12 países. Además, el evento registró una asistencia aproximada de 600 visitantes por día, fortaleciendo el turismo deportivo en el departamento.

“Vamos a destacar este destino, reconocido como una de las 10 mejores playas del mundo para la práctica del kitesurf. Todo lo anterior se reflejó en los resultados vividos durante el fin de semana: cerca de 600 visitantes diarios, 146 competidores y un ambiente que dejó a todos los asistentes satisfechos. El balance es altamente positivo y ya deja todo listo para la próxima edición del Salinas Fest 2027”, explicó.

En conjunto, estos eventos reflejan cómo la cultura, la tradición y el deporte siguen siendo pilares fundamentales para la reactivación económica y la promoción turística del Atlántico, proyectándolo como un destino competitivo a nivel nacional e internacional.