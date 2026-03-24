Alerta en el Atlántico: más de 60 homicidios en marzo y 21 mujeres asesinadas en 2026

La violencia en el Atlántico sigue en ascenso. En lo corrido de marzo ya se contabilizan más de 60 muertes violentas, una cifra superior a la del mismo periodo de 2025, cuando se registraban 53 casos.

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El incremento, aunque parece moderado en números absolutos, refleja una tendencia que preocupa a las autoridades y organizaciones sociales, especialmente por su concentración en zonas específicas del departamento.

Uno de los hechos que evidenció la gravedad de la situación ocurrió durante el reciente lunes festivo, jornada en la que se reportaron al menos cinco homicidios.

Alerta por aumento de homicidios

Arturo García, coordinador del Sistema Civil de Alertas Tempranas, advirtió sobre la necesidad de actuar de manera inmediata y focalizada.

"En los últimos reportes registramos 60 muertes violentas en el Atlántico, lo que representa un aumento frente al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaban 53 casos; es decir, siete hechos más. Además, durante el reciente lunes festivo se presentaron cinco homicidios en el departamento. Desafortunadamente, también tenemos dos mujeres que han sido víctimas de esta violencia", afirmó.

El experto hizo un llamado a intervenir al menos 35 barrios de Barranquilla y 28 de Soledad, donde se concentra gran parte de los casos. Según García, la respuesta institucional debe ser integral para frenar una escalada de violencia que no puede seguir normalizándose.

Violencia contra las mujeres: cifras que preocupan

El panorama es aún más alarmante en materia de violencia de género. En lo que va de 2026, ya son 21 las mujeres asesinadas en el Atlántico, según alertó Ruth Pareja, integrante de la Mesa Amplia de Mujeres.

Durante el fin de semana se registraron dos nuevos casos: En Repelón, fue asesinada Wileidys del Carmen Arrieta Márquez, de 34 años, en un ataque con arma de fuego dentro de una vivienda. En el hecho, un hombre resultó herido. Horas después, en Baranoa, fue asesinada Fairuz Milene Silvera Martínez, de 25 años, en un establecimiento público, donde otra mujer también resultó lesionada.

“La violencia es estructural”

Pareja insistió en que estos hechos responden a problemáticas profundas que van más allá de casos aislados.

“Hasta el momento registramos un solo feminicidio. Los demás casos están relacionados con hechos de violencia que generan gran preocupación. Durante el fin de semana se presentaron dos casos, ambos de mujeres jóvenes, uno de ellos en Baranoa. Además, estamos a la espera de confirmar si una de las víctimas, de 23 años, se encontraba en estado de embarazo. La situación es grave y requiere atención urgente”, señaló.

De acuerdo con la lideresa, factores como la falta de oportunidades, el microtráfico y el miedo en los territorios están alimentando esta crisis. Asimismo, reiteró el llamado a las autoridades para que la agenda de protección a las mujeres sea asumida como una prioridad real en el Atlántico.

Un panorama que exige respuestas

El aumento de homicidios y la persistente violencia contra las mujeres reflejan un escenario complejo que demanda acciones urgentes y coordinadas.

Organizaciones sociales y líderes comunitarios coinciden en que no solo se requiere mayor presencia de la fuerza pública, sino también estrategias sociales que atiendan las causas de fondo y eviten que la violencia siga creciendo en el departamento.