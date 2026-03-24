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“Ore, mami, ore”: el angustiante relato de soldado a su madre tras accidente aéreo

En medio del dolor y la angustia, Aideé Juvinao, madre del soldado Luis Ángel Ochoa, oriundo del corregimiento de Valencia de Jesús, en el Cesar, relató los dramáticos momentos que vivió tras recibir una videollamada de su hijo, quien logró sobrevivir a un accidente aéreo de este lunes en Putumayo.

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Según contó, el joven la contactó segundos después de escapar de la aeronave siniestrada. “Él se lanzó por la ventana antes de que el avión estallara. Dice que Dios metió su mano poderosa y lo sacó de ahí”, expresó.

”Lo vi angustiado en la videollamada”

La mujer recordó que, al atender la llamada, lo vio con el rostro cubierto de sangre y visiblemente alterado por lo que estaba ocurriendo a su alrededor.

“Cuando abrí la videollamada lo vi así, angustiado, viendo a sus compañeros que no se pudieron salvar, en medio del fuego”, narró.

Entre lágrimas, aseguró que las palabras de su hijo quedaron marcadas en su memoria: “Mami, ore, ore”, le repetía desesperadamente.

La escena fue desgarradora. “Yo gritaba: ‘¿qué te pasó?’, y él solo decía: ‘el avión se cayó’. Después me colgó”, relató.

Familiares expresan dolor por las víctimas

Aunque su hijo logró sobrevivir, la mujer expresó su dolor por las demás víctimas del siniestro. “Gracias a Dios salió con vida, pero duele mucho por los que no pudieron salvarse”, concluyó.

Cabe mencionar que otro uniformado, identificado como Luis Orozco y también oriundo del corregimiento de Valencia de Jesús, zona rural de Valledupar, logró sobrevivir al accidente y actualmente recibe atención médica