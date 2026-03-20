Así será la Semana Santa de Piedecuesta, Santander
La programación comienza desde el 27 de marzo hasta el 5 de abril.
La alcaldía de Piedecuesta hizo oficial la programación para la semana santa en el municipio, uno de los lugares de Santander en donde se vive con más vehemencia estos días religiosos.
El alcalde Oscar Santos indicó que la semana santa en el municipio “no es solo una representación de fe, es la expresión viva de nuestra historia, de nuestro patrimonio y de la profunda devoción de generación en generación ha fortalecido nuestra identidad”.
Esta es la programación para cada día en Piedecuesta:
Del 28 de marzo al 5 de abril de 2026
- Exposición de fotografía y arte religioso“Una mirada artística a la Semana Santa”
- Sala religiosa “Entre hábitos y tradición”Exhibición de vestiduras e implementos de Semana Santa
Del 28 de marzo al 5 de abril
- Exposición de arte “Voces del cartón, el cartón cuenta historias ECCE HOMO”Por Rolando Guiza
Del 27 de marzo al 6 de abril
- Semana Santa, aniversario 250 de Piedecuesta Organizado por la Academia de Historia de Piedecuesta
DOMINGO 29 DE MARZO
7:00 a.m. Entrega de material vegetal (palmas, Guayacanes, Pino Ciprés) y afiches oficiales de la Semana Santa
9:15 a.m. Bendición de los ramos
10:00 a.m. Eucaristía en formato trío vocal e instrumental Presentación de danza religiosa Entrega de material vegetal (palmas, Guayacanes y pinos Ciprés) y afiches oficiales de la Semana Santa
12:00 p.m. Ruta de los 7 Potajes
5:00 p.m. Concierto Musical Brass Ensamble
6:00 p.m. VIACRUXIS - Representación teatral Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo
7:00 p.m “Anima et, Gloria: entre el silencio y la esperanza” Coral Universitaria UIS
LUNES 30 DE MARZO
8:30 a.m. Pascua infantil
12:00 p.m. Ruta de los 7 Potajes
4:00 p.m. Viacrucis infantil “Caminando con mi amigo Jesús”. Organizado por la Hermandad de Jesús Nazareno San Francisco Javier y Escuelas de Formación Artística y Cultural de la Secretaría de Cultura y Turismo
6:00 p.m. Eucaristía en honor al Señor de La Humildad Cine Bajo las Estrellas Especial Semana Santa Presentaciones artísticas y culturales
7:00 p.m. Procesión del Señor de La Humildad
MARTES 31 DE MARZO
8:30 a.m. Martes Santo: Día de El Cirineo Pascua infantil
7:00 a.m. Ruta de la fe “Un Recorrido en bicicleta por templos, historia y tradición”
12:00 p.m. Ruta de los 7 Potajes
4:00 p.m. “Cuando callan las campanas” Primer encuentro y exhibición de matracas
5:00 p.m. Presentaciones artísticas y culturales
6:00 p. m. Jesús Nazareno FUNDARMA INT (Presentación teatral)
7:00 p.m. Eucaristía de renovación de promesas y consagración de nuevos socios de la Hermandad El Cirineo
MIÉRCOLES 1 DE ABRIL
6:30 a.m. Viacrucis en vivo hacía el Cerro de La Cantera Organiza Administración Municipal de Piedecuesta
8:00 a.m. a 6:00 p.m. Feria de Emprendimiento “Arte, Sabor y Tradición en Semana Santa” Presentaciones artísticas y culturales
8:30 a.m. Pascua infantil Viacrucis infantil
9:00 a.m. a 6:00 p.m. Feria Artesanal y Gastronómicа “Dulce Tradición”
12:00 p.m. Ruta de los 7 Potajes
3:00 p.m. “Sacrum - Cantos de fe y esperanza” Coro Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB Presentación musical “Voces del cielo” dirigida a niños
6:00 p.m. Pascua juvenil
7:00 p.m. Eucaristía en honor a Jesús Nazareno, renovación de promesas y consagración de socios nuevos de la Hermandad de Jesús Nazareno.
7:00 p.m. Presentación musical
JUEVES 2 DE ABRIL
7:00 a.m. a 7:00 p.m. Feria de Emprendimiento “Arte, Sabor y Tradición en Semana Santa”
9:00 a.m. Ágape
9:00 a.m. a 12:00 m. Presentación danza religiosa y narración oral Presentaciones de música sacra y presentación teatral
9 a.m. a 6 p.m. Feria Artesanal y Gastronómica “Dulce Tradición”
12:00 p.m. Ruta de los 7 Potajes
3:00 p.m. Solemne inicio del Santo Triduo Pascual. Institución de la Sagrada Eucaristía, Institución del Sacerdocio Católico.
3:00 p.m. Promulgación del Mandamiento del Amor y Lavatorio de los pies.
5:00 p.m. Procesión de la Cena y El Prendimiento del Señor. Presentación música religiosa Concierto de música sacra - Blanca y Henry
7:00 pm Concierto sinfónico Musicales Carol
VIERNES 3 DE ABRIL
6:30 a.m. Viacrucis urbano
6:00 a.m. a 4:00 p.m. Feria de Emprendimiento “Arte, Sabor y Tradición en Semana Santa”
9:00 a.m. a 6:00 p.m. Feria Artesanal y Gastronómica “Dulce Tradición”
9:00 a.m. a 12:00 m. Presentaciones de danza religiosa, narración oral y música sacra
12:00 m. Ruta de los 7 Potajes
3:00 p.m. Solemne Liturgia de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo: Liturgia de la palabra, Oración Universal de los Fieles, Veneración de la Santa Cruz, Sagrada Comunión. Sermón de las Siete Palabras y desenclavamiento del Santo Cristo
9:00 p.m. Concierto coral Santo Sepulcro
11:00 p.m. Procesión del Desande
SÁBADO 4 DE ABRIL
9:00 a.m. a 6:00 p.m. Feria Artesanal y Gastronómica “Dulce Tradición”
12:00 р.m. Ruta de los 7 Potajes
4:00 p.m. Sermón de La Soledad
5:00 p.m. – 7:00 p.m. Presentación Escuelas de Formación Artística y Cultural de la Secretaría de Cultura y Turismo
5:30 p.m. a 6:30 p.m. Concierto sinfónico Musicales Carol
9:00 p.m. Solemne Vigilia Pascual Bendición del Fuego (traer un cirio). Pregón Pascual Eucaristía: Bendición del Agua. Renovación de las Promesas Bautismales
DOMINGO 5 DE ABRIL
9:00 a.m. Procesión de El Resucitado
9:00 a.m. a 6:00 p.m. Feria Artesanal y Gastronómica “Dulce Tradición”
10:00 a.m. Eucaristía de Resurrección
12:00 p.m. Ruta de los 7 Potajes
4:00 p.m. Presentación musical Escuela Alejandro Villalobos 5:00 p.m. Retreta dominical
Laura Basto Contreras
"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...