Plan preventivo de Afinia busca un servicio seguro y confiable en Semana Santa

Con el objetivo de reforzar la seguridad y la calidad del servicio de energía durante la temporada de Semana Santa, Afinia, filial del Grupo EPM, puso en marcha “En paz con tu energía”, un plan especial de revisiones técnicas a instalaciones eléctricas en establecimientos de alta afluencia de público como hoteles, resorts, hostales, restaurantes, discotecas y bares de Cartagena y otros municipios del departamento de Bolívar.

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Las revisiones iniciaron el 9 de marzo y se extenderán hasta el 31 de marzo, y cuentan con el acompañamiento del equipo de Gestión Social, con el fin de quelos clientes conozcan el alcance del proceso y los beneficios que estas acciones generan en la seguridad, confiabilidad y continuidad del servicio.

“Estas visitas permiten identificar oportunidades de mejora en la infraestructura eléctrica de sectores con alta concentración de usuarios, contribuyendo a unsuministro más confiable y seguro durante los días de mayor actividad en la región”, señaló Eder Buelvas, jefe de la Territorial de Afinia en Bolívar Norte.

“En paz con tu energía” hace parte de la estrategia integral que la compañía viene desarrollando para reducir las pérdidas de energía, uno de los principalesdesafíos para la sostenibilidad del servicio en el departamento.

Durante el mes de enero, las pérdidas de energía en Bolívar alcanzaron el 29,72%,indicador frente al cual Afinia continúa implementando acciones técnicas, controles operativos y jornadas de sensibilización orientadas a promover el usolegal y responsable de la energía.

En este contexto, Afinia reitera a sus usuarios que, como parte de la gestión de cartera, se estarán realizando suspensiones del servicio de energía a aquellosclientes que presenten mora en sus pagos.

Así mismo, la empresa avanza en la revisión de la cartera de los establecimientos comerciales, con el fin de que se pongan al día en el pago del servicio o se acojana planes de financiación que faciliten su normalización.

La compañía hace un llamado a los usuarios a tomar medidas oportunas, ponerse al día y evitar así suspensiones del servicio, para que estas acciones no los tomenpor sorpresa.

Finalmente, Afinia invita a los usuarios y a los establecimientos comerciales a participar activamente en estas revisiones y a utilizar los canales de atencióndisponibles para reportar cualquier novedad. Estas medidas contribuyen a una Semana Santa más segura, organizada y con un servicio eléctrico estable, tantopara residentes como para visitantes.