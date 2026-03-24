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24 mar 2026 Actualizado 12:12

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Activan maquinaria tras derrumbe en la vía San Vicente de Chucurí dejo un muerto y menor herido

La Gobernación de Santander activó maquinaria amarilla y personal técnico para atender el deslizamiento de tierra en el sector El Tablazo.

Bucaramanga

La Gobernación de Santander activó maquinaria y personal técnico para atender el deslizamiento que afecta la vía Lisboa – San Vicente de Chucurí, en el sector El Tablazo.

Para la emergencia se dispuso de una volqueta y un retrocargador sobre llantas, con los que se adelantan labores de remoción de material y habilitación del paso.

Contexto: Deslizamiento de rocas en vía de Santander deja un muerto y un menor herido

En este hecho, una persona murió por la caída de rocas y un menor de edad resultó herido.

Las autoridades indicaron que la intervención busca restablecer la movilidad en este corredor vial, afectado por las lluvias.

Lea también: Dos santandereanos, entre los heridos del avión Hércules en Putumayo

Además, señalaron que la atención se realiza con maquinaria del departamento, como parte de la respuesta ante emergencias y para garantizar la seguridad de las comunidades.

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