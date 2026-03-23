Emergencia aérea en Nueva York: choque de avión provoca muertos y cierre del aeropuerto

Este lunes un avión de Air Canada colisionó con un camión de bomberos en la pista 4 mientras aterrizaba en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York causando la muerte del piloto y del copiloto e hiriendo a decenas de personas, según informaron las autoridades.

De acuerdo con detalles preliminares, el vuelo de Jazz Aviation que operaba en nombre de Air Canada impactó contra un vehículo de Rescate y Extinción de Incendios de Aeronaves de la Autoridad Portuaria, que estaba respondiendo a un incidente separado.

Heridos y atención médica tras el accidente

Los informes iniciales indicaran que 41 pasajeros y miembros de la tripulación fueron trasladados al hospital. Asimismo, Kathryn Garcia, directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria señaló que 32 de ellos ya han sido dados de alta.

De igual forma, añadió que dos personas que se encontraban en el camión de bomberos también fueron llevadas al hospital y se encuentran en estado estable.

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Investigación y suspensión de operaciones en el aeropuerto

Por su parte, la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA) informó que el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, Estados Unidos, suspendió la operación aérea hasta las 2 de la tarde para llevar a cabo la investigación.

Se dice que el vuelo despegó del Aeropuerto Internacional Trudeau de Montreal poco después de las 10:30 p.m. hora de Miami y llegó a LaGuardia aproximadamente una hora después, según el sitio de seguimiento de vuelos FlightRadar24.

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Retrasos en aeropuertos de Estados Unidos

El choque se produce en medio del caos que viven varios aeropuertos en Estados Unidos, tras la interrupción de la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, que ha dejado a agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte trabajando sin salario.