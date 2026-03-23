Emergencias por cables de alta tensión dejan un muerto y un herido en las últimas horas en Cali

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali / imagen de archivo / Bomberos Cali

Los Bomberos Voluntarios de Cali atendieron este fin de semana dos emergencias relacionadas con personas impactadas por cables de alta tensión en diferentes sectores de la ciudad.

El operador Brian Steven Villegas, de la central de comunicaciones de bomberos, informó este lunes 23 de marzo que en las últimas 24 horas se registraron dos casos. El primero ocurrió en el barrio Santa Teresita, donde al llegar al lugar las unidades encontraron a un hombre en la parte superior de un poste de energía.

“Al llegar al sitio, las unidades observaron a un hombre de aproximadamente 30 años en la parte superior del poste; se realiza el rescate, pero desafortunadamente esta persona no tenía signos vitales”, dijo Villegas.

El segundo caso se presentó en la zona industrial Los Mangos. Allí, un hombre de aproximadamente 40 años también fue hallado en la parte superior de un poste. Tras el rescate, fue trasladado en condición de urgencia vital a un centro asistencial.

Ambos casos son materia de investigación por parte de las autoridades, que buscan establecer por qué estas personas ascendieron a los postes de energía.